A soli 54 anni morto Matthew Perry, Chandler Bing nella sit-com Friends

Mondo del cinema in lutto. È morto Matthew Perry, passato alla storia come Chandler Bing nella sit-com Friends. Il Los Angeles Times riferisce che il corpo senza vita dell’attore è stato ritrovato nella vasca da bagno della sua abitazione a Los Angeles dalle forze dell’ordine. Nessun segno di colluttazione, né tracce di sostanze stupefacenti o elementi che possano fare propendere per un omicidio.

Matthew Perry è nato a Williamstown, Massachussets, il 19 agosto 1969. Dopo il divorzio dei suoi genitori avvenuto a un anno dalla sua nascita, è stato cresciuto da sua madre a Ottawa, Ontario. All’età di 15 anni si è poi trasferito a Los Angeles per inseguire il suo sogno di diventare un attore.

La sua grande occasione è arrivata nel 1994 con Friends, la sit-com incentrata sulle vite di sei amici a New York. Qui Perry interpreterà il personaggio di Chandler Bing, il membro più autoironico e sarcastico del gruppo. Friends fece di Matthew Perry e dei suoi colleghi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer delle superstar.

Ma è grazie al ruolo del Consigliere Associato della Casa Bianca Joe Quincy in West Wing – Tutti gli uomini del Presidente che l’attore riesce ad ottenere due nomination agli Emmy Award, nel 2003 e nel 2004.

Partecipa a diverse commedie come Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa (1997), Appuntamento a tre (1999), FBI: Protezione testimoni (2000) e il sequel FBI: Protezione testimoni 2 (2004).

Matthew Perry ha dovuto affrontare parecchi momenti difficili. Nella biografia Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing l’attore aveva raccontato la sua lotta personale contro la dipendenza da alcol e oppiacei. Questa ha raggiunto il suo apice nel 2018 provocando a Matthew Perry una grave perforazione gastrointestinale che lo ha costretto ad un’operazione d’urgenza alla quale è seguito un ricovero in ospedale.