Roma. Ambiente: procedure gara per 11 interventi. Investimenti per oltre 32 milioni

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha pubblicato su Tuttogare, la piattaforma web per l’affidamento di appalti di lavori e servizi per la pubblica amministrazione, 11 avvisi di manifestazione di interesse a candidarsi alle gare d’appalto per l’esecuzione di altrettanti interventi, con un investimento complessivo di oltre 32 milioni di euro.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure negoziate hanno tempo fino alle ore 10.00 del giorno 06 novembre. Gli avvisi sono consultabili sulla piattaforma Tuttogare.

“Con la pubblicazione di questi avvisi procediamo verso la fase di affidamento degli appalti per la realizzazione di importanti progetti quali, ad esempio, la riqualificazione di Villa Aldobrandini e di Villa Glori, gli interventi di manutenzione delle alberature stradali, la ristrutturazione e l’ampliamento del canile rifugio di Muratella e la realizzazione dell’ospedale veterinario pubblico. Abbiamo accolto con grande interesse le modifiche e le semplificazioni recentemente apportate al Codice dei Contratti e ringrazio gli uffici per averle immediatamente tradotte in provvedimenti. Con queste procedure riduciamo i tempi di gara, chiudiamo definitivamente con i sorteggi casuali, alziamo la qualità degli interventi e facilitiamo il lavoro di chi deve seguire i cantieri. Contiamo di affidare tutti gli appalti entro l’anno e di iniziare alcuni interventi già entro il mese di dicembre, con l’obiettivo di accelerare i tempi per traguardare Roma e il suo verde verso il Giubileo” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

Tra gli interventi compresi in questa tranche di appalti sono previsti il restauro e rifunzionalizzazione del complesso del Casale della Vaccareccia nella tenuta della Caffarella con un investimento di 6.5 milioni, gli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature stradali con la messa a dimora di 1.200 nuovi alberi e la rimozione di oltre 500 ceppaie in nove municipi, per un investimento di circa 2 milioni di euro, la riqualificazione del sistema vegetazionale e la sistemazione di arredi, pavimentazioni e aiuole di Piazza e Viale Mazzini con un finanziamento di 2 milioni di euro.

Sono previsti, inoltre, il primo stralcio di lavori di riqualificazione del parco di Villa Glori con uno stanziamento di 2 milioni di euro per la sistemazione dei principali assi viari, della Piazza del Mandorlo e interventi sul patrimonio vegetazionale del Roccolo e della Stanza dei Lecci, e, con un finanziamento di oltre 6 milioni di euro, il progetto di ristrutturazione e ampliamento del canile rifugio della Muratella dove sarà realizzato il primo ospedale veterinario pubblico.