Mauro Masè live al Teatro Comunale di Caldarola

Sabato 28 ottobre 2023 al Teatro Comunale di Caldarola (MC), Mauro Masè interpreta Lucio Battisti in “L’uomo di Marzo” e i brani del suo ultimo album “Amori in Viaggio”.

Il cantautore si esibirà sul palco del Teatro Comunale di Caldarola (MC) sabato 28 ottobre 2023 alle ore 21:30 in un concerto imperdibile, dove interpreterà i successi di Lucio Battisti insieme a brani tratti dal suo ultimo disco “Amori in Viaggio”. L’artista sarà accompagnato dalla sua band composta da Fabio Rutolo alle chitarre, Dario Secondino al piano e alle tastiere, Claudio Menna al basso, Mauro Iorio alla batteria, Donatella Di Paoloantonio cori, Sandra Rojas al violoncello e Giulia Di Fabio al violino, più voce narrante, Rocco Camerlengo Ing. Del suono.

A venticinque anni dalla scomparsa di uno dei più influenti e innovativi cantautori e musicisti italiani, nasce questo tour dedicato a lui e interpretato da uno dei cantautori più sensibili del panorama musicale italiano: Mauro Masè. L’artista non è un sosia né un imitatore, ma un’artista vero, un cantautore raffinato e sensibile la cui voce è semplicemente accostata a quella di Lucio Battisti per l’incredibile intensità interpretativa emotiva.

Ha eseguito più di 600 concerti in Italia e all’estero e con il suo “Due Mondi Tour” è riuscito a portare la musica italiana d’autore fino in Cina e Canada. Prossimamente sarà impegnato anche in una tournée in Europa e Australia per proseguire nel suo intento di far conoscere la musica italiana d’autore in tutto il mondo.

La voce di Mauro Masè riesce a far rivivere emozioni e ricordi. Con la canzone “Mi ritorni in mente” vinse la prima puntata di “Momenti di Gloria”, programma condotto da Mike Bongiorno su Canale 5. Da allora i suoi concerti dedicati a Lucio Battisti e naturalmente alla sua musica sono molto seguiti dal pubblico che partecipa numeroso ad ogni suo evento e che mostra ogni volta un grande coinvolgimento ed entusiasmo.

Nel 2023, Mauro Masè ci regalerà un autunno di concerti nei luoghi importanti, per riempirli e riscaldarli con le canzoni più belle di un cantautore che ha segnato un’epoca della cultura musicale e del costume italiani, interpretando con uno stile poetico unico temi cari ad ognuno di noi come il coinvolgimento sentimentale e gli avvenimenti della vita quotidiana.

Biografia

Mauro Masè è uno spirito libero dai molteplici talenti, scrittore di canzoni e performer di sogni e visioni. Ha assorbito profondamente l’influenza della comunità, della cultura e dei sound di street music artist. Fin da molto giovane, ha subito il fascino della musica e dei cantautori. Comprende in modo quasi viscerale il potere del suono e cerca di produrre la sua musica capace di trasmettere emozioni ai fan.

Il suo stile è unico, inconfondibile, un sound che altri stanno iniziando a emulare. Il suo nome si sente sempre più spesso sul palcoscenico nazionale e la sua carriera si trova a un bivio importante che potrebbe vedere il suo successo esplodere nelle classifiche internazionali.

Ha studiato pianoforte con l’insegnante Maria Rosaria Visini e canto con la soprano Antonella Trovarelli. Dote innata, nello scrivere canzoni ed esibirsi nei vari contesti musicali.

Nel 2000 e 2001 partecipa presso il teatro Ariston di Sanremo come nuove proposte al festival “Una voce per Sanremo”. Viene notato dal discografico e producer Bruno Tavernese (RCA, Numero Uno, Ricordi CBS – Sony: Mogol Battisti, Claudio Fabi, Alberto Salerno, Adriano Pappalardo, Nomadi, Gianni Nannini, Drupi, Mia Martini, Laura Luca, Celso Valli, Vincenzo Tempera, Gianpiero Reverberi). E con lo stesso nel 2000, registra il suo primo singolo “No” Alta Marea Dischi Milano. Nel 2002 segue il singolo “Da Leningrado” Star Class dischi Milano.

Ha collaborato con il Maestro Giancarlo di Maria arrangiatore e direttore d’orchestra (Alberto Urso, Andrea Bocelli, Clarice, Denis Fantina, Filippo Giordano, Fiorello, Francesco Renato, Gianni Morandi, Il Volo, Laura Pausini, Mina e Celentano, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Vasco Rossi) e con l’autore, Gianfranco Baldazzi (Mina, Morandi, Lucio Dalla, Ron, Goran Kuzminac, Ornella Vanoni , Samuele Bersani, Stadio) con i quali incide l’album “Vuoti a perdere” e i singoli “La smorfia del Vip” e “Sfumature rosa”.

Il suo grande successo è legato al 2000, partecipato al Contest TV “Momenti di gloria” su Canale 5 presentato da Mike Bongiorno, interpretando e vincendo con la canzone di Mogol- Battisti “Mi ritorni in mente”.

Molte sono le sue apparizioni televisive: La botola su RAI Uno presentata da Fabrizio Frizzi, Europa Spettacolo su Sky Channel, Italy in the Night on Sky Music, Giro D’Italia Presentation su RAI Sport e RAI TRE, Milano in musica su Sky TV, Festival show, Music Show Sky e Rete 4, RAI International Music in the Night.

Cantagiro su RAI 2, Concerto per Lucio (ripreso da molte emittenti televisive e radiofoniche).

Ha scritto e interpretato le sigle musicali dei programmi televisivi quali “Vipere e papere” in onda su Sky Italia e Vera TV circuito televisivo network. Presentazione del nuovo singolo “Un fiore nascerà” nella trasmissione Vera Estate 29 Agosto 2022.

Molti sono i concerti del cantautore durante il periodo 2000-2020. Con l’organizzazione artistica e musicale del suo fedele chitarrista Fabio Rutolo, hanno dato vita a progetti live entusiasmanti ripercorrendo la storia della musica italiana, inedita e le canzoni indelebili del grande Lucio Battisti.

Attualmente il cantautore è impegnato con il tour dedicato al suo ultimo lavoro l’album “Amori in Viaggio”, in cui presenta al pubblico le 10 tracce in un percorso itinerante, tappa dopo tappa una visione viaggiante che diventa realtà.