Trattamento ustioni – come trattarle per guarire più velocemente

Prima di occuparsi nello specifico del trattamento ustioni bisognerebbe capire meglio cosa sono questi ultimi in modo da non fare nessun tipo di confusione. Diciamo subito che un’ustione può essere definita come una lesione che viene provocata da agenti esterni che hanno una temperatura molto alta, e che verranno in contatto col corpo di quella persona.

Le opzioni potranno essere di un livello più o meno grave perché ci sono troppe variabili da considerare partendo dal calore specifico del corpo che viene ustionato, ma soprattutto dalla durata del contatto dell’agente ustionante con la persona che si è ustionata, nonché la quantità di calore che viene trasmesso.

Chiaramente ogni paziente è diverso dall’altro dal punto di vista della sua salute e della sua condizione generale: ed ecco perché queste cose insieme alla sede della lesione, influiranno sulla gravità dell’ustione stessa in maniera più o meno grave.

Per quanto riguarda le parti del corpo che sono più colpite dalle ustioni diciamo che ce ne sono diverse ma soprattutto il problema riguarda i genitali, mani, viso, e in alcuni casi anche i piedi.

Invece per quel che concerne gli agenti ustionanti che di solito causano le lesioni possiamo dire che sono ustioni da fuoco, chimiche ed elettriche. Ricordiamo anche che le ustioni vengono classificate in base alla loro addebitabili per poi essere divisa in gradi.

Abbiamo quella di primo grado che si caratterizza per essere una lesione superficiale e che può causare gonfiore della pelle.

Il dolore è abbastanza fastidioso, ma anche bruciante proprio perché si sono irritate delle fibre nervose superficiali. Abbiamo poi quelle di secondo grado superficiali dove la pelle può diventare violacea e avere delle bolle tese gialle e un pochino dolenti.

Di solito queste bolle sono provocate dallo scollamento temporale della cute superficiale.

Poi abbiamo quella di secondo grado definita però profonda dove la lezione presenterà un colore grigiastro e rostro.

Ci sono anche quelle di terzo grado dove la cute diventa secca, ruvida e scura e dove le terminazioni nervose vengono distrutte.

Infine abbiamo la carbonizzazione durante la quale la cute è nera secca ma non è dolente

Cosa fare nel momento in cui si subisce un’ustione

Molto semplicemente in questi casi bisogna allontanare Innanzitutto la fonte di ustione raffreddandola con acqua fredda senza applicare pomate, ma coprendola con panni sterili, per poi infine andare in ospedale al pronto soccorso perché è uno step in questo caso inevitabile.

Andando più nello specifico nel momento in cui si è vittima di ustioni da elettricità bisognerà allontanare la fonte in questione andando subito di fretta, togliendo la corrente.

Possibilmente bisognerà allontanare la persona ustionata per via dell’incendio.

Inoltre potrebbe essere necessario spostare quella persona vittima di fusione con oggetti che non sono conduttori di elettricità, tenendo presente che bisogna sempre valutare nel caso di un’azienda che si occupa di queste cose, se allontanare la persona vittima di ustione.

In ogni caso non è facile districarsi per chi si trova per sua fortuna per la prima volta ad affrontare un problema così pesante.