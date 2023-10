Tende da sole a bracci – funzionamento e montaggio

Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sulle tende da sole a bracci estensibili, visto che si tratta di sicuro di uno dei modelli più richiesti per quanto riguarda questo tipo di prodotto sia in ambito commerciale che privato.

Infatti parliamo di una tenda che si caratterizza non solo per essere estensibile, ma anche per essere resistente e comoda. Soprattutto viene apprezzata per il fatto che si può personalizzare e quindi realizzare in qualsiasi misura.

Dal punto di vista tecnico diciamo che è composta da due bracci telescopici in alluminio e anche da un rullo avvolgi tende che si può chiamare anche tubo avvolgitore. Per quanto riguarda i bracci si caratterizzano per il fatto di potersi aprire sia in maniera parziale che totale, riuscendo quindi ad offrire una copertura massima.

Per quanto riguarda invece l’apertura può essere sia motorizzata che manuale, mentre per quanto riguarda i bracci estensibili ne abbiamo di diverse tipologie come per esempio quelli con catene in acciaio inox che hanno una sporgenza massima di 3 m.

Oppure abbiamo quelli a fascia di trasmissione che si chiamano anche Baltus e che vengono realizzati con cavi speciali.

Questi braccetti è bene conoscerli visto che si tratta di una delle più innovative tende da sole, considerando che garantisce 30.000 cicli di aperture e chiusura della tenda.

Altre cose da sapere su queste tende

Inoltre abbiamo anche bracci estensibili con guaine a doppio cavetto, mentre per quanto riguarda il fissaggio potrebbe essere per esempio a barra quadra per tende, che si caratterizza per avere una larghezza significativa, nonché per offrire maggiore stabilità.

Ma abbiamo anche quello a doppia barra quadra che offre molta stabilità alla tenda, nonché quello a piastra separata che viene utilizzato per tende di piccole dimensioni e che non sono esposte a forte vento.

Questa è una delle soluzioni più economiche, ma bisogna capire se è la più efficace, magari chiedendolo a un esperto.

Di sicuro per quanto riguarda le tende a bracci sarà importante capire la resistenza al carico di vento, tenendo presente che ci sono vari tipi di tessuti che e rivestiranno come per esempio l’acrilico e Il poliestere, ciascuno dei quali ha le sue caratteristiche di Idro e oleo repellenza, ma anche resistenza, morbidezza e traspirabilità, resistenza alla luce, allo sporco, alle muffe nonché alla trazione.

Sarà molto importante considerare anche il fattore solare che viene espresso con la sigla UPS e che ha il compito di indicare la quantità di raggi UV che può variare perché si parte da 15 per arrivare al massimo valore e cioè 50, considerato eccellente.

Questa è una panoramica della tenda al sole di questa tipologia a bracci però è chiaro che ci sono altre opzioni. Quindi nel momento in cui si andrà in un negozio specializzato si potranno trovare dei consulenti esperti i quali, dopo aver compreso le caratteristiche dell’abitazione, o comunque del posto nel quale c’è bisogno di una tenda, sapranno dare i giusti consigli al cliente, consentendogli di spendere in maniera consapevole e senza sprecare soldi.