La realizzazione di video aziendali per comunicare prodotti e servizi

La comunicazione visiva assume sempre di più un ruolo centrale nelle modalità che le aziende utilizzano per presentare prodotti e servizi. I video aziendali in particolare sono diventati un mezzo esclusivo e versatile, che riesce a trasmettere messaggi chiari e coinvolgenti. L’obiettivo è quello di creare un legame emotivo con i clienti o con i potenziali utenti. Quindi la realizzazione di video aziendali non è soltanto una di quelle ultime tendenze che si può trascurare, ma una vera e propria strategia comunicativa che riesce a combinare concetti come tecnologia, creatività e marketing.

Quanto sono importanti i video aziendali

Pensiamo che ogni azienda ha una mission che vuole trasmettere e comunicare. Lo può fare attraverso dei video appositi. Questi video trasmettono valori, propongono prodotti e servizi e lo sanno fare in modo accattivante. Molti utilizzano la tecnica dello storytelling, raccontando una storia e mostrando il backstage dell’azienda.

Altri presentano dei casi studio, delle testimonianze e delle dimostrazioni. Inoltre, non bisogna dimenticare che i video hanno un’importanza fondamentale per il modo in cui possono essere trasmessi: possono essere condivisi tramite diversi canali di comunicazione. In questo modo si amplia la portata del messaggio e si migliora la visibilità del brand.

Come fare un video aziendale di successo

L’importante è che tutto avvenga con una pianificazione accurata e mediante la stesura di una sceneggiatura. È fondamentale definire gli obiettivi, il target di destinazione e il messaggio principale da comunicare. Poi si passa ai contenuti, che devono essere rilevanti e di valore.

Una certa rilevanza deve essere riservata alla fase di produzione, per scegliere bene le location e per effettuare delle riprese efficaci. In questo ci si può servire delle migliori tecnologie all’avanguardia, per assicurare la qualità delle immagini e dell’audio. Ma che cosa si intende quando ci si riferisce alle tecnologie per creare un video aziendale di successo?

Ci si può riferire, per esempio, ai droni e alle telecamere ad alta definizione. Inoltre, acquisiscono un ruolo importante gli strumenti di editing professionali, che sono essenziali per catturare l’attenzione del pubblico. Parklab si occupa di produzione video a Milano, basandosi su professionalità, competenza ed esperienza.

Dal coinvolgimento emotivo all’analisi dei risultati

È fondamentale che il video realizzato sia in grado di coinvolgere dal punto di vista emotivo. Il raccontare una storia, come abbiamo detto prima, può essere fondamentale per raggiungere questa finalità. Naturalmente il tutto deve essere abbinato ad immagini visive che fungono da impatto, in modo che il messaggio aziendale diventi più facile da memorizzare e più persuasivo.

Ma tutto ciò non si limita soltanto alla produzione del video e alla sua condivisione attraverso canali diversi. Infatti, è essenziale monitorare e analizzare l’efficacia di ciò che si è fatto attraverso metriche e dati analitici. Bisogna esaminare le visualizzazioni, le condivisioni, le interazioni e le conversioni, che possono fornire dei feedback rilevanti, da tenere presente anche per realizzare future strategie comunicative, sempre attraverso i video.

L’abbinamento tra video e SEO

Quando i video vengono diffusi attraverso il web, è importante tenere in considerazione il significato in termini di ottimizzazione per i motori di ricerca. Quindi gli esperti si devono occupare anche di SEO. Se vengono integrati con una strategia SEO basata su solide fondamenta, i video aziendali possono migliorare significativamente la visibilità online dell’impresa.

A questo scopo si devono usare parole chiave pertinenti, si devono creare descrizioni accattivanti e si possono inserire anche dei sottotitoli per ottimizzare il messaggio che si vuole comunicare. Si possono creare anche dei contenuti informativi e dei tutorial, che indichino agli utenti come usare i prodotti per trovare soluzioni e consigli utili. Anche questo contribuisce a migliorare la reputazione dell’azienda, che viene vista sempre più come un’autorità nel proprio settore. In questo modo aumentano la credibilità e la fiducia nel brand, favorendo la fidelizzazione.