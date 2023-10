Hamas annuncia intervento di Iran e Hezbollah

Ahmed Abdul-Hadi, rappresentante di Hamas in Libano, ha dichiarato che Iran e Hezbollah non permetteranno a Israele di “schiacciare Gaza” o di lanciare un “attacco di terra”, ma che i gruppi hanno deliberatamente lasciato ambiguità su quando e come risponderanno perché “questo dipende dagli sviluppi della situazione in quel momento”. In caso di “attacco di terra, indipendentemente dal suo livello” o se “sempre più massacri continueranno a essere commessi” a Gaza e Hamas starà esaurendo le sue risorse verranno “annunciate sorprese”, ha detto.