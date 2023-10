Terza sconfitta esterna (quarta stagionale) del Crotone contro il Taranto

Serie C Now girone C ottava giornata un Crotone formato play-out dopo la sconfitta di Taranto. Zauli si assuma le sue responsabilità.

Taranto 2

Crotone 1

Marcatori: 32° Kanote, 41° Cianci, 81° Tumminello

Tararanto (3-4-1-2): Vannucchi, De Santis, Antonini, Riggio, Romano (Papaserio), Mastromonaco, Zonta (Capone), Calvano, Panico (Bifulco), Kanoute (Ferrara), Cianci. All. Capuano

Crotone (4-2-3-1): Dini, Leo (Bove), Loiacono, Gigliotti (Giannotti), Giron, Patriccione, Vitale, D’Ursi (Tumminello), D’Errico (Rojas – Cantisani), Tribuzzi, Gomez. All. Zauli

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Ass. Amedeo Fine di Battipaglia – Franco Iacovacci di Latina. Quarto giudice a bordo campo: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Ammoniti: D’Ursi, Tribuzzi, Calvano, De Santis, Loiacono

Angoli: 8 a 6 per il Crotone

Recupero: 3 e 5 minuti

Note: Partita disputata a porte chiuse.

Crotone che continua a collezionare sconfitte esterne senza un’adeguata reazione dopo il primo successo di Catania, e non dirada le nube della polemica addensate sul rendimento dei pitagorici. Le previsioni della vigilia enunciate da mister Zauli: “dobbiamo fare punti partita dopo partita per scalare la classifica e occupare la parte alta” sono rimaste solo enunciazioni. Contro la squadra del tecnico Capuano quarta sconfitta stagionale in seguito al pessimo rendimento di tutti gli squali (Tribuzzi a parte) utilizzati. Il reparto offensivo ha confermato il trend positivo con Tumminello in questa occasione. Linea mediana e reparto difensivo, invece un invito per mandare a gol gli avversari. Entrambi i reparti non hanno risposto positivamente e per il Taranto ha significato mantenere l’imbattibilità casalinga.

Formazione pitagorica con un solo cambio rispetto alla precedente. Fuori Felippe, dentro D’Errico (in campo 15 minuti poi uscito per infortunio) e sostituito da Rojas nel trio di centrocampo con Vitale spostato sulla linea mediana al fianco di Petriccione.

Mister Capuano ha lasciato fuori Heinz, A.Lui, Enrici, Kondaj e Bifulco per fare posto rispettivamente a De Santis, Riggio, Romano, Mastromarco, Kanote.

La presenza fin dall’inizio del centrocampista D’Errico non ha elevato la qualità delle giocate finché in campo. Nell’assieme un Crotone formato squadra “Aziendale” nel primo tempo. Una sola occasione creata dai pitagorici con tiro di Tribuzzi di destro che da fuori area colpisce l’incrocio dei pali. Poi una squadra fantasma in ogni reparto. In queste condizioni è stato fin troppo facile per il Taranto avere ragione di un simile Crotone. Vantaggio dei locali con Kanote che segna in ripartenza dopo una corsa indisturbata. Minuto quarantadue il raddoppio di Cianci che mette dentro il pallone di testa in seguito ad azione iniziata da calcio d’angolo.

Entusiasmo giustificato del tecnico Capuano nei confronti dei propri giocatori. L’ingresso di Giannotti al posto del difensore Gigliotti e di Tumminello per l’inesistente d’Ursi, non fanno intravedere un Crotone trascendentale, solo qualche angolo conquistato. Ottantunesimo minuto Tumminello riapre la partita accorciando le distanze di testa in seguito a calci d’angolo e si spera nel recupero dell’orgoglio e del risultato da parte degli squali. Gli ultimi minuti giocati con intensità dagli squali non cancellano la brutta prova evidenziata sul terreno dello Iacovone. La classifica dopo otto giornate afferma di un Crotone che ha già accumulato quattro sconfitte dopo otto giornate. Il Taranto da stasera è nel giro dei play-off con merito.