Serata romantica: qualche consiglio per renderla indimenticabile

Le sorprese non fanno mai male a una coppia. A lungo andare la solita routine, magari anche piacevole, può risultare un po’ noiosa. Ecco quindi che organizzare una serata romantica può essere una buona idea per sorprendere il proprio partner. Vediamo allora di fornire qualche consiglio in merito.

La preparazione dell’ambiente

Qui bisogna dare sfogo alla fantasia. È infatti fondamentale preparare un ambiente particolarmente accogliente. Sì a fiori (le rose vanno sempre bene, ma si può scegliere anche qualcosa di diverso) e a candele. Luci soffuse, pur senza esagerare.

Il tocco di classe sarà poi rappresentato dalla musica in sottofondo. Che sia jazz, classica, pop o country-rock, non importa, sono i vostri gusti che comandano. Ma occhio al volume, che non deve mai essere eccessivo e distraente.

Una cena romantica…

Il consiglio potrà sembrare scontato, ma una cena tête-à-tête, magari a lume di candela, è sempre una cosa molto gradita. La serata può essere aperta da un aperitivo e qui non ci sono difficoltà di sorta, possono andare bene aperitivi tradizionali, magari a base di prosecco oppure aperitivi analcolici a base di frutta.

Ci sarà poi da scegliere il vino. Generalmente è il tipo di menu che detta la scelta e talvolta anche la stagione. In una serata estiva, si potrebbe pensare a ricette a base di pesce e quindi a un vino bianco. Se si opta per piatti a base di carne, generalmente si opta per un vino rosso. Altrimenti vi sono ottimi rosé che si adattano un po’ a tutti i contesti.

Al di là delle ricette scelte, è consigliabile che l’apparecchiatura sia di gran classe e quindi opportuno tirar fuori il “servito buono”. Se non si è particolarmente esperti in materia, c’è sempre Internet che può venirci incontro con consigli ad hoc. Ovviamente sono banditi televisione e smartphone.

Dopo cena un bel film…

Dopo cena può essere il momento giusto per godersi un bel film romantico che possibilmente dovrebbe essere gradito a entrambi. Ovviamente prima dovremo aver preparato un ambiente accogliente dove godersi il film.

Un’alternativa al film può essere un dopocena a base di giochi, magari un intrigante gioco da tavolo o un videogioco da fare in coppia.

Potrebbe essere una buona idea anche il ritirar fuori tutte le vecchie foto degli anni passati insieme: quelle del periodo di fidanzamento, del matrimonio, delle vacanze, magari trascorse in compagnia di vecchi amici che da tempo non frequentiamo più. Sarà un bel modo per ripensare a momenti particolarmente piacevoli della propria vita di coppia.

Eventualmente, se non si è fatto troppo tardi e all’esterno la temperatura è piacevole, si può pensare anche a una passeggiata nel parco pubblico vicino o magari in un luogo che ricorda momenti piacevoli passati insieme.

Esploriamo un sexy shop online

Infine, dopo il film romantico, il gioco o l’eventuale passeggiata arriva il momento in cui pensare anche alla propria intimità di coppia. Un’idea magari diversa dal solito può essere quella di esplorare un sexy shop online dove poter scegliere qualche prodotto o accessorio che potrà poi arricchire la propria intimità di coppia. Può essere un’ottima opportunità per comunicare apertamente i propri desideri e fantasie, rafforzando la complicità fra la coppia.