Calcinaia. Crollo in un casolare a Fornacette: morto ragazzo di 17 anni

Tragedia venerdì pomeriggio nel Pisano. Nel crollo avvenuto in un casolare diroccato in aperta campagna, nella zona di Fornacette, ha perso la vita un ragazzo di 17 anni di Calcinaia. In base a quanto riferisce la stampa locale, in quel momento nel casolare diroccato c’era un gruppo di ragazzi, tra cui il fratello della vittima.

La tragedia è avvenuta in via delle Case Bianche. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il recupero della salma e la ricostruzione dell’accaduto. Sul posto anche i sindaci di Pontedera e Calcinaia, Matteo Franconi e Cristiani Alderigi.