Genova è sicuramente una delle città più importanti, conosciute e visitate in Italia, nonché una meta molto attrattiva dal punto di vista turistico. Non si tratta soltanto di una città sul mare, oltre che di uno dei porti più importanti nel contesto italiano, ma anche di un luogo che pullula d’arte, di cultura e di bellezze paesaggistiche, artistiche e non solo. Insomma, vivere a Genova è il sogno di tantissime persone, anche per le numerose opportunità lavorative che sono offerte.

Come valutare il proprio acquisto a Genova

Prima di considerare quali siano le più belle zone dove andare a vivere a Genova, potrebbe essere utile ottenere una panoramica efficace a proposito di come valutare il proprio acquisto, confrontandosi con il mercato immobiliare e, soprattutto, ottenendo tutte le migliori soluzioni possibili relativamente all’acquisto di una casa. Per fortuna e rispetto ad una potenziale acquirente, le case vendite genova sono numerose e, soprattutto, offrono grandi opportunità di vita in tanti quartieri differenti, che di seguito vengono elencati nel dettaglio, considerando le zone più belle dove vivere a Genova.

Carigliano

La prima tra le più belle zone che vengono considerate, a proposito di chi vuole vivere a Genova, è il quartiere residenziale di Carigliano. Naturalmente, quando si indicano i quartieri migliori dove vivere all’interno della città di Genova, si indicano non soltanto zone molto belle dal punto di vista estetico, ma anche realtà tranquille, comode da raggiungere, vicine a mezzi pubblici e adatte anche alla vita di un pendolare o lavoratore.

Carigliano è una zona che presenta numerosi palazzi, oltre che il Museo d’arte contemporanea di Genova, offrendo inevitabilmente un contesto culturale e storico molto importante per il quartiere e la città in generale. Trattandosi di una zona molto centrale, vicina al centro storico, il quartiere di Carigliano è molto gettonato e non soltanto per i turisti, ma anche per tutti coloro che vogliono vivere all’interno di una zona vicina a mezzi pubblici e ai principali siti presenti all’interno della città.

Castelletto

La panoramica delle più belle zone dove andare a vivere a Genova prosegue con Castelletto, un quartiere che deve il suo nome alla fortezza che si trovava al centro dello stesso. Castelletto è una zona molto attrattiva dal punto di vista estetico, che permette di offrire una veduta spettacolare dell’intera città, grazie a panorami e realtà paesaggistiche sicuramente molto attrattive. Per chi vuole vivere in tranquillità e in una zona molto signorile, si tratta sicuramente di una delle migliori soluzioni possibili, grazie alla fitta presenza di ville, parchi, complessi residenziali e zone nobiliari, oltre che uffici per chi vuole lavorare in un contesto sicuramente molto attrattivo. Ultimo elemento da valutare è l’assenza di caos e mondanità, essendo una zona lontana dai tipici ritrovi giovanili.

Marassi

Conosciuto per essere il quartiere che ospita lo stadio cittadino, sede di grande turismo e attenzione da parte del pubblico di tifosi, Marassi è una delle zone più antiche della città di Genova. In passato si trattava di un comune autonomo, poi inglobato alla città di Genova, dunque e ci si può rendere conto in anticipo di quali siano le caratteristiche di un quartiere ricco di tutti i possibili servizi per un cittadino che vuole vivere all’interno della città. Al di là dello stadio, nel quartiere in questione è presente anche il carcere, oltre che diverse attrazioni, tra cui anche il mercato comunale e la stazione di Genova Brignole, che permette di ottenere un collegamento validissimo con tutte le altre zone della città e non solo, dal momento che, da questa stazione, partono treni regionali e di alta velocità che collegano a tutta Italia. Ultimo elemento favorevole da considerare è la presenza di soluzioni piuttosto economiche e comode per chi vuole vivere in modo più accessibile all’interno della città.