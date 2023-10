Cinque aspetti da considerare prima di acquistare un decespugliatore

Acquistare un decespugliatore può sembrare un compito impegnativo, specialmente se non sei un esperto di attrezzature agricole. Ma con i giusti consigli, puoi fare la scelta giusta e non pentirti poco dopo dell’acquisto.

Il web è pieno di e-commerce che vendono queste attrezzature agricole, e per fortuna ci sono anche dei siti che danno consigli su come acquistare un decespugliatore online in maniera consapevole.

In questo articolo, tuttavia, vogliamo darti 5 utili consigli per aiutarti a scegliere il decespugliatore giusto, partendo dall’utilizzo che ne farai, la superficie di taglio e il tipo di erbe e arbusti che dovrai tagliare nei prossimi anni all’arrivo della primavera.

Consiglio 1: valuta attentamente le tue esigenze

Prima di iniziare a metterti alla ricerca di un decespugliatore nei negozi di attrezzature agricole o sul web, valuta attentamente quali sono le tue esigenze.

Chiediti, ad esempio, quale tipo di erba alta devi tagliare, quanto spesso lo farai e su quale terreno. Queste informazioni ti aiuteranno a scegliere la potenza del motore e le caratteristiche che dovrà avere il decespugliatore per svolgere il suo compito nel migliore dei modi.

Consiglio 2: scegli bene il tipo di alimentazione del motore

I decespugliatori possono essere con motore a scoppio, elettrici o a batterie. La scelta del tipo di alimentazione dipende dalle tue preferenze personali.

I decespugliatori a benzina offrono una maggiore potenza e autonomia, ma sono più rumorosi e richiedono più manutenzione.

I modelli elettrici sono al contrario più leggeri, silenziosi e richiedono meno manutenzione, ma sono limitati dalla lunghezza del cavo o dalla potenza non adeguata per tagliare grandi superfici.

Consiglio 3: occhio alla potenza e alle dimensioni del motore

La potenza del motore è un fattore chiave per la scelta del miglior decespugliatore per le tue esigenze. Se devi affrontare erbe alte e dure, assicurati di scegliere un decespugliatore con un motore abbastanza potente, di quelli professionali per intenderci.

Le potenze dei motori vanno da 25cc per i lavori leggeri, a oltre 50cc per le superfici più estese.

Considera anche che il peso del decespugliatore è direttamente proporzionale alla potenza del motore, per cui sappi che un modello potente è in genere anche più pesante.

Consiglio 4: testina con filo o lama in metallo?

Va detto che su quasi ogni modello di decespugliatore attualmente in commercio si possono montare indistintamente sia le testine con filo allungabile che le lame in metallo.

Le teste di taglio dei decespugliatori possono essere di diversi tipi, tra cui a filo, a lama o a catena. La scelta dipende dal tipo di erba che intendi tagliare. Le teste a filo sono ideali per l’erba leggera, mentre le teste a lama o a catena sono più adatte per le erbe alte e particolarmente resistenti.

Consiglio 5: presta attenzione al comfort e all’ergonomia

Un decespugliatore comodo da usare ridurrà l’affaticamento durante il lavoro. Assicurati che il decespugliatore sia dotato di un manico regolabile e un sistema anti-vibrazioni per ridurre l’impatto sulle tue mani e braccia. Una cintura di supporto è assolutamente utile per distribuire il peso in modo uniforme su tutto il corpo e non soltanto sugli arti superiori durante le operazioni di taglio.

Con queste informazioni ben in mente, sarai in grado di selezionare il decespugliatore che meglio si adatta alle tue esigenze di taglio, e difficilmente potrai pentirti dell’acquisto.