Prodotti per verniciare il legno: una guida completa

Il legno è un materiale naturale e molto versatile, che può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, sia interne che esterne. Per mantenere però il legno in buone condizioni e proteggerlo da agenti atmosferici e dall’usura del tempo, è necessario applicare una vernice o una pittura adeguata e effettuare una manutenzione periodica.

In questo articolo, forniremo una guida completa ai prodotti per verniciare il legno , con consigli su come scegliere il prodotto giusto per le tue esigenze.

Verniciare il legno di bianco

Il bianco è un colore classico che può essere utilizzato per dare al legno un aspetto fresco e luminoso. Per verniciare il legno di bianco, è necessario utilizzare una vernice per legno bianca.

Esistono due tipi principali di vernice per legno bianca, come del resto anche per gli altri colori:

Vernice all’acqua: è a base d’acqua e facile da applicare, ma sopratutto è priva di COV, sostanze volatili che possono essere tossiche se respirate e emanano anche un odore chimico e penetrante.

Per questo è maggiormente indicata sopratutto per elementi lignei interni alle nostre abitazioni, in modo che i solventi non possano venire respirati.

Vernice a solvente: è a base di solventi, quindi contiene COV, tuttavia offre una maggiore copertura dalle intemperie.

Vernice per legno senza carteggiare

Esistono vernici per legno che possono essere applicate senza la necessità di carteggiare la superficie del legno. Queste vernici sono ideali per rinnovare mobili o oggetti in legno senza doverli rimuovere dai loro supporti.

Colorare il legno lasciando le venature

Per colorare il legno lasciando le venature naturali visibili, è necessario utilizzare una vernice per legno trasparente. Queste vernici sono disponibili in commercio in una grande varietà di colori, che possono essere applicati anche in diverse modalità, per creare effetti diversi.

Come verniciare il legno per esterni

Il legno per esterni è soggetto a condizioni atmosferiche difficili, come pioggia, sole e gelo. Per proteggere il legno da questi agenti atmosferici, è necessario utilizzare una vernice adatta per legno per esterni.

Le vernici per legno per esterni sono disponibili in due tipi principali, come abbiamo già visto sopra:

Vernice all’acqua: è a base d’acqua, è maggiormente ecologica e offre una buona protezione dai raggi uv.

Vernice a solvente: è a base di solventi e offre una maggiore protezione dalle intemperie.

Pittura per legno esterno

La pittura per legno esterno è un’alternativa alla vernice per legno esterno. La pittura è più coprente della vernice, ed è disponibile in una varietà di colori e finiture, offrendo una buona protezione dalle intemperie.

Verniciare il legno già verniciato

Per verniciare invece un elemento di legno già verniciato, è necessario utilizzare una vernice per legno che sia compatibile con il tipo di vernice già applicata.

In ogni caso prima di applicare la vernice è bene togliere ogni residuo di vernice vecchia, in modo da non creare sovrapposizioni di colore o grumi e carteggiare la superficie per renderla liscia e togliere poi la polvere.

La vernice o la pittura va applicata sempre con strati sottili e uniformi. Questo serve per prevenire la formazione di colatura di colore o bolle.

E’ infine importante lasciare asciugare completamente ogni strato di vernice o di pittura prima di applicare quello successivo.

Seguendo questi consigli, sarai in grado di verniciare il legno in modo facile e veloce, ottenendo un risultato professionale.