Nuovo singolo di Siba “El Peor”

Accordi non mantenuti e false promesse spingono Siba a “sputare” fuori questo brano/dissing non troppo velato dimostrando ancora una volta la sua versatilità.

I riferimenti a cose o persone sono casuali? in questo caso no. Questo brano è pubblicato con l’etichetta SaintCross in collaborazione con l’editore musicale Digital Noises.



Cresciuto nel sud-est di Milano nelle zone di via Padova e viale Monza, Siba, fan del rap underground, partecipa a diversi eventi di freestyle a Milano, per poi dedicarsi molto tempo dopo a ricercare un’espressione musicale a lui appropriata, sperimentando la sua voce e ricercando la sua vera esigenza. Crescendo in una situazione finanziaria non agevole, decide di partecipare a diversi talent per fare conoscere la sua musica, ottenendo degli ottimi risultati. Ha vinto il talent The Coach 2021. Oggi ha piena consapevolezza e visione del suo Panorama personale, dopo diversi periodi di depressione che però lo hanno aiutato a ritrovare se stesso in tutto e per tutto. Con l’etichetta discografica Digital Noises di Giuseppe Fisicaro ha pubblicato diversi brani e sta lavorando ad altri progetti.