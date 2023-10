Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai: in tv da gennaio

Massimo Giletti ha annunciato il suo ritorno tramite un video pubblicato sui social proprio dal collega. “Il direttore generale mi aveva detto ‘Guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso’. E io ho detto: ‘Nessun problema‘”, spiega Giletti nel video pubblicato sui social. Poi entra in scena Fiorello con la sua offerta di aiuto. “Massimo, ti do una mano io”. Ma Giletti, con un sorriso, commenta. “Ecco, ma reiniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai 2… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai 2 costruito anche da Giletti”. La conferma dell’anticipata notizia da parte di Fiorello è arrivata proprio dall‘amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. “C’è molta mobilità nel sistema televisivo; dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti”.

L’ad Sergio non si è espresso solo in merito al caso Giletti, ma anche nei confronti di un noto conduttore, Pino Insegno, alla conduzione de Il Mercante In Fiera. A seguito della fuga di notizie che avevano anticipato una possibile chiusura del programma, Roberto Sergio ha dichiarato che “Il Mercante In Fiera non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma”.