Contro il Picerno terzo successo stagionale del Crotone.

Serie C Now/girone C settima giornata il Crotone in rimonta batte l’ostico Picerno con Gigliotti e Gomez.

Crotone 2

Picerno 1

Marcatore: 5° Murano, 24° Gigliotti, 44° Gomez

Crotone (4-2-3-1): Dini, Leo, Loiacono (Bove), Gigliotti, Giron, Petriccione (Giannotti), Felippe (D’Errico), D’Ursi, Vitale (Di Stefano), Tribuzzi, Gomez (Tumminello). All. Zauli

Picerno (4-2-3-1): Marelli, Garcia, Allegretto (Gilli), P. Vitali (De Cristoforo), Guerra, De Ciancio, Gallo, Pagliai (Ceccarelli), Graziani (Diop), Esposito (Maiorino), Murano.

All. Longo

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco

Mario Chichi di Palermo

Quarto giudice: Luca Schifone di Taranto

Ammoniti: Esposito

Angoli: 7 a 3 per il Crotone

Recupero: 5 minuti

Importante successo conquistato dal Crotone dopo la brutta sconfitta (terza stagionale) subita la precedente giornata in quel di Benevento. Tre preziosi punti a spese del Picerno che risollevano la squadra pitagorica dalla bassa classifica e rendono più stabile la panchina del tecnico Zauli. Contro la terza forza del girone con all’attivo due successi esterni (tre in totale) gli squali hanno vinto e convinto per gioco espresso e tenuta atletica. Nulla da rimproverare agli ospiti usciti dallo Scida a testa alta, unica colpa essersi trovati di fronte ad un avversario che non voleva accumulare un altro risultato negativo. Formazione pitagorica senza alcuna novità rispetto alla precedente. Mister Zauli ha ridato fiducia a quella sconfitta dal Benevento. Longo, tecnico ospite, costretto a rinunciare a Albadoro e Novella sostituiti da Pagliai e Graziani. Entrambe le formazioni schierati a specchio col 4-2-3-1 con una sola punta effettiva: Gomez per il Crotone, Murano per il Picerno. Avvio del gioco da parte del Crotone e appena cinque minuti dopo il Picerno passa in vantaggio con Murano in seguito ad un’azione partita dalla sinistra con assist di Esposito (Leo assente nel controllo della giocata). Gelo tra i pitagorici che non si deconcentrano e pressano gli avversari nella propria area. Undicesimo minuto traversa colpita da Giron. Ventiquattresimo minuto pareggio degli squali con Gigliotti in seguito a calcio d’angolo proseguito con l’assist di Felippe. Gol del vantaggio al minuto quarantaquattro da parte di Gomez dopo l’angolo battuto da Petriccione.

Inizio ripresa con doppio cambio per il Picerno. Dentro il centrocampista De Cristoforo e il difensore Gilli in sostituzione di Allegretto e Vitali. Pressano gli ospiti alla ricerca del pareggio. Doppia sostituzione per il Crotone, dentro D’Errico e Tumminello, fuori Felippe e Gomez.

Con il passare dei minuti le giocate al limite dell’infrazione da parte degli ospiti dovuto anche ad un loro calo fisico. Debutto del pitagorico Di Stefano in sostituzione di Vitale.