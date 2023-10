Tutto pronto, al Massimino, per Catania Latina

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che l’allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato diciannove calciatori per la sfida al Latina, in programma oggi con inizio alle ore 16.15 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la settima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

6 Zanellato

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

19 Deli

21 Ladinetti

26 Lorenzini

27 Castellini

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Alberton

Domenica 8 ottobre, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9.30 alle 12.00 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Latina e per la consegna delle card “We Catania” emesse nel corso della stagione 2022/23 e non ancora ritirate.

Controlla online la disponibilità dei posti:

https://sport.ticketone.it/seatmap/49763/90600782/catania-vs-latina-serie-c

Catania Football Club ricorda a tutti gli abbonati che, per l’accesso allo stadio, è indispensabile esibire:

– documento d’identità;

– card “We Catania” o ricevuta della stessa;

– segnaposto.

In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito.

In considerazione dell’affluenza prevista, le porte saranno aperte alle ore 13.45. Catania FC consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match.