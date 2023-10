Bastia Umbra. L’edizione Indoor del Festival Internazionale del Cioccolato in programma dal 13 al 22 ottobre presso Umbriafiere

Sarà la formula di Einstein E=mc², giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, ad accompagnare l’imminente edizione Indoor del Festival Internazionale del Cioccolato, in programma dal 13 al 22 Ottobre presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia).

Se, come Einstein ci ha insegnato, una piccolissima quantità di materia racchiude un’enorme quantità di energia, ciò è particolarmente vero per il cioccolato che ne è, da secoli, tra le fonti più amate. Ed è proprio sull’affascinante e ancora poco conosciuta materia prima da cui il cioccolato ha origine, il cacao, che tra una crescente presenza attiva di produttori internazionali, progetti di solidarietà e sostenibilità si concentrerà uno dei focus della prossima edizione.

Il ricco programma della 29esima edizione è stato presentato oggi, venerdì 6 Ottobre, presso lo Show Room Hyundai Toy Motor di Perugia, scelto in occasione del lancio della nuova Kona che, con la sua gamma ibrida ed elettrica, sposa perfettamente il concetto di sostenibilità energetica promosso dall’evento. Presenti per l’occasione, insieme al presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, l’assessore al turismo e sviluppo economico del Comune di Perugia Gabriele Giottoli, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, il presidente AssoGAL Umbria Gionni Moscetti e l’executive manager Eurochocolate Flavia Ruffinelli. Presente anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa, in attesa della special edition che si svolgerà nel capoluogo irpino dal 9 al 14 febbraio 2024.

La presidente Donatella Tesei ha spiegato che la Regione dell’Umbria sarà presente in modo significativo ad Eurochocolate, ritenendo che la manifestazione sia una vetrina straordinaria ed un attrattore turistico importante per il nostro territorio. “Sono certo che, come avvenuto in passato, anche questa edizione sarà un ennesimo successo”.

La presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi Stefania Proietti ha reso merito allo staff di Eurochocolate per aver saputo trasformare un mese di bassa stagione turistica (ottobre) in un mese di alta stagione grazie ad una manifestazione di grande successo, frutto della capacità e della visione del patron Guarducci.

Per Paola Lungarotti, sindaco di Bastia, l’organizzazione ha avuto la capacità di superare un problema (la pandemia) trovando nuove opportunità (Umbriafiere) che sono diventate un valore aggiunto. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme facendo rete a beneficio della collettività.

L’assessore Gabriele Giottoli ha espresso una particolare soddisfazione per il fatto che, anche grazie a questa manifestazione, si sta sempre di più rafforzando la sinergia tra enti pubblici, tema a lui molto caro. “Sul fare rete abbiamo lavorato tanti negli ultimi anni, sviluppando progetti comuni che hanno ottenuto importanti riscontri, nella consapevolezza che occorre bandire le gelosie ed i provincialismi per lavorare compatti per il bene collettivo”.

Perugia, in questo contesto, ha fatto, sta facendo e continuerà a fare la sua parte come avvenuto per Eurochocolate: “l’idea che un evento si possa spostare non deve spaventare, né deve dar adito a gelosie e tantomeno guerre, bensì spingerci a lavorare insieme per produrre nuove opportunità”.

Focalizzando l’attenzione sul tema principe dell’evento, ossia il cioccolato, Giottoli ha spiegato che proprio grazie alla collaborazione tra più componenti, pubbliche e private, sta nascendo un’idea determinante per Perugia e per l’Umbria, quella della casa del cioccolato.

“Una soluzione straordinaria che può fare la differenza, diventando un attrattore incredibile per la città e per la regione intera, istituzionalizzando per tutta la durata dell’anno il tema del cioccolato e le manifestazioni ad esso legate”.

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, si preparano ad accogliere altrettante nuovissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire dal Choco Blocco da ben 200 gr, al quale si aggiungono il napolitain firmato Plenitude e i due assaggi offerti da Lindt. I biglietti sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l’evento. Protagonisti di Eurochocolate sono anche quest’anno Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria a cui si uniscono AssoGAL e i Comuni di Gualdo Tadino e Giano dell’Umbria. In prima linea anche importanti sponsor del mondo del cioccolato e non solo che contribuiranno ancora una volta alla realizzazione del dolce evento.

In allegato tutto il programma, illustrato nei dettagli dal patron Eugenio Guarducci e dall’executive manager Flavia Ruffinelli, previsto nei tre padiglioni tematici di Umbriafiere a partire dal prossimo 13 Ottobre.