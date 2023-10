Straordinario. Jannik Sinner vince a Pechino battendo in finale Daniil Medvedev. In una gara senza break ma con qualche occasione fallita sia dall’altoatesino che dal russo, servono due tie-break al nuovo numero 4 al mondo, che si impone 7-6 (2), 7-6 (2) in 2 ore e un minuto di gioco. Per Jannik Sinner è il nono titolo in carriera, il secondo 500 dopo il trionfo a Washington nel 2021 e il terzo nell’anno solare.