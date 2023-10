Crif – sistema di informazione creditizia

Di sicuro molte più persone dovrebbero sapere cos’è la Crif perché prima o poi potrà essere loro utile per conoscere la loro situazione creditizia. In pratica ci stiamo riferendo alla centrale rischi di intermediazione finanziaria e cioè quella società privata che ha il compito di gestire tutte le informazioni in questo senso relative a tutte quelle persone che hanno contratto un debito con una finanziaria: quindi ci si riferisce ai soggetti censiti.

Ma è bene sapere che in Italia ci sono società che offrono informazioni commerciali relative alla situazione patrimoniale. finanziaria e economica di tutta una serie di imprenditori e operatori commerciali, dei quali segnaleranno anche eventuali rischi per quanto riguarda la loro affidabilità finanziaria.

Nello specifico si tratta delle società associate a quella che si chiama nello specifico Associazione Nazionale tra le Imprese di informazione commerciale e di gestione del credito.

Ma è molto importante anche la Federpol e cioè Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per la Sicurezza e per le Informazioni.

Tra tutte queste rientra proprio la centrale rischi di intermediazione finanziaria che abbiamo citato all’inizio,oggetto di questo articolo, considerando che si tratta del gestore del principale sistema di informazione creditizia che abbiamo in Italia e cioè quello che si chiama Eurisc.

Questo sistema è molto importante perché come se fosse una sorta di database dove all’interno ci sono tutte le informazioni condivise da enti finanziatori in generale, e soprattutto alle banche, con lo scopo di valutare in maniera oggettiva il profilo creditizio di un soggetto dal punto di vista della sua affidabilità.

Altri particolari su questo argomento

Il Sic quindi è definibile come un sistema informatico dove sono inseriti dati su finanziamenti richiesti ed erogati sia ad imprese che a cittadini.

Parliamo di informazioni che saranno poi trasmesse eventualmente dalle banche alle società finanziarie, che decideranno di aderire in maniera volontaria al sistema proprio alla centrale rischi in questione.

Successivamente saranno le stesse banche e finanziarie a consultare, se lo ritengono necessario, tutte le informazioni registrate sul Sic per quanto riguarda un soggetto che ha richiesto un finanziamento per valutare la sua affidabilità dal punto di vista finanziario.

Ma ci sarà anche anche esaminato il livello di indebitamento che ha in quel momento, così come quello prospettico. Questa è una cosa che si può anche desumere dalla sua storia di rimborso e di finanziamento

Risulta importante specificare che trasmettere queste segnalazioni non è obbligatorio a differenza di quello che succede nella centrale dei rischi: ed ecco perché l’archivio conterrà solo dei dati che vengono comunicati in maniera volontaria da quei istituti finanziari, che di solito concedono mutui e prestiti.

In pratica si tratta di segnalazioni che hanno a che fare con rimborsi che non sono stati effettuati, oppure con dei ritardi nei pagamenti, nonché ci saranno in alcuni casi anche segnalati dei rifiuti precedenti, su alcune richieste di finanziamenti di alcuni soggetti.

Infine, ricordiamo che a differenza di quello che pensa tutta una serie di persone, il Sic non è un archivio di cattivi pagatori ,ma raccoglie semplicemente dalle società finanziarie e dalle banche, dati oggettivi su finanziamenti richiesti e ottenuti.