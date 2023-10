In radio e negli store digitali Youngod con il nuovo singolo ‘Delusa’ feat Nali

Da Venerdì 13 ottobre in radio e negli store digitali Youngod – al secolo Paolo Messina – pubblica il nuovo singolo ‘DELUSA’ feat Nali (etichetta Digital Noises / distribuzione Artist First), scritto da Youngod e Alessandro Monica con la produzione di Emanuele Sciascia, disponibile da venerdì 13 ottobre in rotazione radiofonica e negli store digitali. Il brano, pubblicato dopo la precedente release ‘Nah’, apre ad un nuovo percorso di evoluzione e rinascita con sonorità che si affacciano al pop rock. Il brano – spiega Youngod – racconta di una relazione sentimentale tormentata. Due anime travolgenti e passionali che vivono un amore inquieto e travagliato”.



Youngod e la musica: Nella mia vita ho dovuto superare delle situazioni difficili che mi hanno portato a crescere molto velocemente. Lavoro da quando ho 16 anni perché non mi sono mai trovato a mio agio a scuola, ma amo comunque essere una persona acculturata essendo che sono un ragazzo molto curioso e mi piace imparare e scoprire sempre cose nuove. Da quando ero piccolo la mia vita è sempre stata accompagnata dalla musica, inizialmente è stata la mia famiglia a trasmettermi questo amore, come mio zio e mia zia che circondavano me ed i miei cugini con la loro musica. Quando ho iniziato ad ascoltare musica anche per conto mio, non solo quello che ascoltava la mia famiglia, ho scoperto il mio idolo Chris Brown; la sua musica mi ha ispirato tanto ed è li che è nata la mia vera passione, è li che ho capito che volevo vivere di questo, di musica. Questo momento lo sto superando impegnando molto le mie giornate, producendo musica e magari facendo qualche partita di basket, il mio sport preferito. Piano piano sto riuscendo a riprendermi del tutto, grazie alla musica, alla mia famiglia e a chi mi circonda”.