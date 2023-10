Gli Stati Uniti approvano la legge per evitare lo shutdown ma senza fondi per Kiev

Kiev rischia di rimanere sola nella guerra contro Mosca? Lo scenario è plausibile. Infatti con 88 voti a favore e 9 contrari il Senato statunitense ha approvato la legge per evitare lo shutdown negli Stati Uniti. La misura, presentata dallo speaker della Camera Kevin McCarthy, permetterà al Governo federale di funzionare per altri 45 giorni ma non prevede fondi all’Ucraina.

Lo speaker della Camera Kevin McCarthy, dopo una riunione a porte chiuse con i suoi alleati, ha annunciato che avrebbe messo al voto un’altra legge tampone che potesse regalare altri 45 giorni di tempo per trovare un accordo sul budget. La misura permette alle casse delle agenzie federali di continuare a ricevere fondi almeno fino a metà novembre; prevede 16 miliardi di dollari per la gestione delle emergenze e la ricostruzione, ma cancella gli aiuti all’Ucraina. “La Russia ha sbagliato ma sugli aiuti a Kiev dobbiamo individuare un piano, una strategia. E la Casa Bianca deve condividerlo con noi”, ha commentato McCarthy che da quando si è insediato ha accusato Biden di “staccare assegni in bianco” al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Quanto al sostegno all’Ucraina Biden si aspetta che McCarthy lo garantisca attraverso altri provvedimenti ma la preoccupazione per l’andamento della guerra senza gli aiuti americani, soprattutto al Pentagono, c’è.

Alla vigilia del voto, il sottosegretario alla Difesa, Michael McCord, ha inviato una lettera al leader della minoranza dem alla Camera Hakeem Jeffries mettendo in guardia sul fatto che “il Dipartimento ha esaurito quasi tutti i finanziamenti disponibili per l’assistenza alla sicurezza per l’Ucraina”.

I democratici non se la sono sentiti di mettersi contro oltre 1,5 milioni di impiegati federali e oltre 2 milioni di soldati americani che rischiavano di rimanere senza stipendio per inviare denaro al fronte ucraino.

“Mi aspetto che il sostegno all’Ucraina continui”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una nota, dopo l’approvazione del disegno di legge che ha evitato lo shutdown negli Stati Uniti. “Stasera maggioranze bipartisan alla Camera e al Senato hanno votato per mantenere aperto il governo, prevenendo una crisi inutile che avrebbe inflitto dolore inutile a milioni di lavoratori americani”, ha detto Biden auspicando al contempo che il sostegno a Kiev “non sarà interrotto” nonostante i tagli previsti dalla legge. “Mi aspetto pienamente che lo speaker della Camera mantenga il suo impegno nei confronti del popolo ucraino”.