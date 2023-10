Biella. Omicidio di Gabriele Maffeo: fermati Marina Coda Zabetta, Giuseppe Bonura, Simone Perra e Alessandro Solinas

Sono quattro le persone sono state fermate nella notte a Biella per l’omicidio di Gabriele Maffeo. L’uomo di 33 anni è stato trovato cadavere in cassonetto della spazzatura nella zona perferica di Chiavazza. In stato di fermo Marina Coda Zabetta, 34 anni, Giuseppe Bonura, 42 anni (fidanzato della Zabetta), Simone Perra, 24 anni, Alessandro Solinas, 32 anni. I quattro sono stati bloccati dagli investigatori della squadra Mobile dopo un’indagine serrata.

A seguito della segnalazione, i poliziotti hanno trovato il corpo senza vita di Gabriele Maffeo, che aveva in testa una calza di nylon. La vittima, residente in provincia di Biella, potrebbe essere stato picchiato perché presentava ecchimosi sul corpo, volto tumefatto e una ferita al sopracciglio. L’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra è ancora in corso e ci sono molti particolari ancora da verificare.