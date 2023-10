Biella. Trentenne italiano trovato cadavere tra i rifiuti a Chiavazza: fermati una donna e tre uomini

È arrivata la svolta nel delitto di Chiavazza. Sabato sera un uomo di 33 anni è stato trovato cadavere in un cassonetto della spazzatura tra le strade di Biella. La Polizia ha sottoposto a stato di fermo quattro persone. Sono una donna e tre uomini che ora devono rispondere di omicidio e soppressione di cadavere. I soggetti, tra i 24 e i 42 anni e tutti residenti nel Biellese, sono accusati di avere ucciso l’uomo e di essersi disfatti del cadavere, gettandolo nel cassonetto dei rifiuti nel quartiere Chiavazza di Biella dove è stato poi rinvenuto da una passante.

L’allarme è scattato attorno alle 19. Una residente della zona, uscita per buttare la spazzatura, ha fatto la macabra scoperta e ha chiamato la Polizia. In via Coppa, 29 è subito intervenuta una pattuglia della squadra volante che ha constatato l’effettiva presenza del corpo senza vita di un uomo facendo scattare le indagini.

L’area è stata transennata e sono stati allertati il pm di turno e il medico legale, oltre ai reparti della scientifica. La vittima è stata identificata come un uomo di 33 anni, residente nel Biellese e già noto alle forze di polizia. Il suo corpo senza vita era stato avvolto in un telo di plastica con in testa una calza di nylon. Ad un primo esame esterno del cadavere da parte del medico legale, l’uomo presentava ecchimosi sul corpo, volto tumefatto e ferite lacero contuse in faccia.

A seguito degli accertamenti investigativi, gli inquirenti hanno rivolto le loro attenzioni verso i quattro soggetti, posti in stato di fermo in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria. I quattro sono indiziati del delitto di omicidio in concorso e soppressione di cadavere e sono stati portati in carcere a Biella e Vercelli. Le indagini della squadra mobile, però, proseguono anche per chiarire con certezza i motivi del delitto.