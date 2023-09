Expocasa Vibra nelle Case dei Piemontesi grazie ad Antenna 1 La Radio

Dal 30 settembre all’8 ottobre, l’Oval Lingotto di Torino non solo risuonerà delle ultime novità in arredamento e design, ma anche delle onde di Antenna 1 La Radio.

Il noto canale radiofonico, famoso per alcuni tra i suoi programmi più vivaci, come Impresa Radio Network, Alziamo le Vibrazioni, Bello è possibile, Stuzzichevole, si unirà a Expocasa come partner mediatico ufficiale dell’evento leader nell’arredamento del Nord-Ovest d’Italia.

Per le trasmissioni in diretta, visita: www.antennaunoradio.com

Per chi è nuovo nel mondo del design, Expocasa è una vetrina che mostra il meglio del design italiano, un punto d’incontro per esperti e entusiasti per condividere idee e scoprire le nuove tendenze. L’aggiunta di Antenna 1 La Radio porta un’ulteriore dimensione all’evento, mostrando l’armonia tra il mondo della radio e quello dell’arredamento.

La scelta di Antenna 1 La Radio di collaborare con Expocasa sottolinea la trasformazione della radio: non è più solo uno strumento per musica e notizie, ma racconta storie, imprenditoria e, in questo caso, design.

All’interno dello spazio dedicato alla radio, i visitatori avranno la possibilità di ascoltare interviste esclusive con i grandi nomi del design e potranno interagire, facendo domande e magari condividendo le loro storie di successo nel mondo del design.

E, ovviamente, ci saranno anche trasmissioni in tempo reale. Il team di “Impresa Radio Network” trasmetterà direttamente da Expocasa, dando ai suoi ascoltatori un assaggio dell’evento. Per chi non può partecipare di persona, ascoltare Antenna 1 sarà il modo perfetto per godersi Expocasa dal comfort di casa.

La partecipazione di Antenna 1 a una fiera di design dimostra come i confini tra diversi media e settori stiano diventando sempre più sfumati. La radio, con la sua capacità di connettersi istantaneamente con gli ascoltatori, può unire il mondo tangibile del design con il potente mondo dell’audio.

La presenza di Antenna 1 a Expocasa non è solo un passo avanti per la radio, ma è anche una brillante dimostrazione di come i media contemporanei possano integrarsi e collaborare per offrire esperienze straordinarie al pubblico.

Se il design vi affascina o se siete semplicemente amanti della radio, passate dallo stand di Antenna 1 a Expocasa. Sarà un’esperienza indimenticabile.

Si ringrazia per la comunicazione la redazione di Interiorissimi.it