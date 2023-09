Strage in famiglia ad Alessandria: morti Martino e Matteo Benzi, Monica Berto e Carla Schiffo

Alessandria è sotto choc. Martino Benzi, ingegnere di 67 anni, ha ucciso il figlio Matteo di 17 anni mentre stava dormendo e la moglie Monica Berto di 55 anni che erano in casa in via Lombroso. Poi è uscito ed è andato a trovare la suocera ottantenne Carla Schiffo nella casa di riposo della Divina Provvidenza del quartiere Orti della città togliendosi alla fine la vita nel cortile del pensionato. Gli investigatori hanno scoperto dell’omicidio di moglie e figlio quando sono intervenuti nel pensionato e per ricostruire la dinamica e raccogliere possibili testimonianze sono andati nella sua casa e hanno trovato anche la moglie e il figlio morti.

Martino Benzi è un ingegnere laureato al Politecnico di Torino nel 1982. Titolare di uno studio di consulenza informatica e di progettazione e realizzazione di siti web. La moglie Monica Berto lavorava invece a Valenza Po. Il figlio della coppia, Martino, 17 anni, studiava all’Itis Alessandro Volta. In casa dell’uomo, Martino Benzi, sarebbero stati trovati alcuni scritti relativi alle sue intenzioni ma nulla che, secondo gli inquirenti, faccia capire con certezza il movente della strage.

Le ferite mortali sulla moglie e sul figlio del presunto omicida-suicida di Alessandria risulterebbero da arma da taglio. Non viene dunque escluso che l’uomo, abbia ucciso moglie e figlio con la stessa arma con cui poi si è recato nell’istituto dove ha poi ucciso la suocera.