Rende. Unical: tutto pronto per la decima Notte della Ricerca

Venerdì 29 settembre si svolgerà in tutta Europa la Notte dei ricercatori e delle ricercatrici. Quella dell’Unical – giunta alla decima edizione e finanziata dalla Commissione europea dal 2018, anno in cui l’ateneo ha iniziato a progettare e promuovere l’evento in partenariato con gli altri atenei calabresi, con l’Università della Basilicata e con la Regione Calabria – è diventata ormai una manifestazione affermata, capace di accogliere migliaia di visitatori con oltre cento visite nei laboratori ed attività dimostrative ed educative lungo il Ponte Bucci.

Come da tradizione, la “Notte” dell’Unical” inizia la mattina, alle 9:30, con Missione Ricerca, il tour scientifico che include esperimenti e dimostrazioni scientifiche organizzate in aree tematiche ispirate alle cinque missioni europee (Salute e qualità della vita, Oceani e Mari puliti, SOS Clima, Città Green e Smart, Suolo e cibo sani).

In concomitanza, e quindi dalle 9:30 alle 19:30, sarà possibile visitare lungo il Ponte Pietro Bucci tutti gli Space dedicati all’innovazione, ai progetti di ricerca, agli studi sul gender: “EU Space”, una vetrina dei progetti europei finanziati; “Innovation Space”, mostra dei prodotti e dei servizi innovativi degli spinoff e delle startup Unical; “Gender Space”, dedicato alle politiche di genere; “National and Regional Space”, focalizzato sui progetti nazionali e regionali finanziati con approfondimenti sul PNRR.

Da sempre attenta ai desideri dei più piccoli, SuperScienceMe, la supereroina narratrice della Notte – simbolo del progetto – , quest’anno realizzerà un vero e proprio villaggio della scienza per i bambini e le bambine. La novità 2023 è, infatti, SuperScienceMe KIDS, un percorso avventuroso, giocoso, stimolante e fantasioso pensato per i più piccoli. Nel programma di SuperScienceMe KIDS gli spettacoli sulla sostenibilità degli “scienziati pazzi” di Leo SCIENZA, i laboratori educativi e divertenti della Fondazione AIRC, la rielaborazione di SuperScienceMe in versione fumetto a cura di Amantea Comics, giochi e performance di particolari artisti di strada.

Nel pomeriggio, nei locali del Cinema Campus, si svolgerà lo Science show, il contest che vede gareggiare ricercatrici e ricercatori e che premia chi divulga in maniera più coinvolgente i propri studi.

E a proposito di contest, torna ma in versione più social e dinamica Immagina la ricerca, il concorso video-fotografico al quale tutti i fruitori della manifestazione sono invitati a partecipare postando una foto o un reel sul profilo Instagram della Notte.

E la sera, alle 21:30 in piazza Vermicelli, avrà luogo lo spettacolo Musicae Loci di Max Gazzè, accompagnato dalla Calabria Orchestra diretta da Checco Pallone. L’ingresso è gratuito.

In allegato il programma completo dell’evento. Maggiori info e aggiornamenti su superscienceme.it