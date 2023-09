UNSIC Piemonte e Accademia Telematica Europea per i professionisti

Un nuovo progetto comune per arricchire il percorso educativo e professionale

L’Accademia Telematica Europea, riconosciuta per la sua eccellenza nella formazione teledidattica, e UNSIC Piemonte, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori a livello nazionale, tra le maggiori organizzazioni sindacali in Italia membro CNEL, conosciuta per la sua expertise nella consulenza professionale, sono liete di annunciare una partnership strategica che arricchirà il percorso educativo e professionale degli associati di entrambe le organizzazioni.

Con un impegno costante nell’offrire formazione di qualità e solide esperienze educative, l’Accademia Telematica Europea ha riconosciuto l’importanza di ampliare i servizi offerti ai propri iscritti, ben oltre l’ambito didattico. Di qui l’interesse per UNSIC Piemonte, che seguirà questo particolare settore di formazione con la struttura ENUIP Formazione, che con la sua lunga storia di consulenza sindacale-professionale rappresenta il partner ideale in questo percorso.

In sintesi l’accordo prevede:

Accesso Integrato ai Servizi . Ogni iscritto dell’Accademia Telematica Europea avrà in dotazione la carta d’iscrizione UNSIC Piemonte. Questo consentirà di usufruire dei servizi offerti dalla struttura ENUIP, come la consulenza e l’assistenza previdenziale. Tra questi servizi vi sono il supporto nell’inizio della propria attività professionale e la consulenza lavorativa, fondamentali per potenziare e valorizzare la loro carriera.

. Ogni iscritto dell’Accademia Telematica Europea avrà in dotazione la carta d’iscrizione UNSIC Piemonte. Questo consentirà di usufruire dei servizi offerti dalla struttura ENUIP, come la consulenza e l’assistenza previdenziale. Tra questi servizi vi sono il supporto nell’inizio della propria attività professionale e la consulenza lavorativa, fondamentali per potenziare e valorizzare la loro carriera. Promozione Incrociata. Gli associati a UNSIC Piemonte potranno iscriversi ai corsi offerti dall’Accademia Telematica Europea a tariffe preferenziali, incentivando in questo modo l’importanza dell’educazione e della formazione costante.

Gli associati a UNSIC Piemonte potranno iscriversi ai corsi offerti dall’Accademia Telematica Europea a tariffe preferenziali, incentivando in questo modo l’importanza dell’educazione e della formazione costante. Iniziative Condivise. Entrambe le istituzioni collaboreranno per organizzare eventi, seminari e workshop riguardanti argomenti di reciproco interesse, estendendo così la gamma di opportunità in ambito formativo e professionale.

Attraverso questa collaborazione, l’Accademia Telematica Europea e UNSIC Piemonte mirano a creare un legame solido tra l’istruzione e il settore professionale, offrendo supporto agli esperti attuali e futuri nel loro percorso di sviluppo e successo.

“UNSIC in Piemonte – spiega Giovanni Firera, Presidente Unsic Piemonte – ha stretto questo è importante accordo con l’Accademia Telematica Europea, che svolge un compito importante di informazione e di educazione nel territorio piemontese, nazionale e internazionale da parecchi anni. L’organizzazione sindacale UNSIC, come oramai noto, ha ottenuto un importante riconoscimento istituzionale con l’ingresso all’interno del CNEL. Inizia un vero percorso di crescita e di sviluppo dell’organizzazione sindacale imprenditoriale che anche grazie a questo accordo sul territorio piemontese intende creare costruire nuovi rapporti con l’imprenditoria piemontese e soprattutto con il mondo della formazione continua. L’esperienza del direttore dell’Accademia, Claudio Pasqua, è fondamentale per creare nuove sinergie e soprattutto nuovi progetti di educazione e di formazione continua, che ha intenzione di allargare i campi di azione in tutto il panorama piemontese. Tra le due organizzazioni si stanno per sviluppare interessanti e nuovi progetti che porteranno ad una collaborazione non solo regionale ma nazionale a tutela e difesa di alcune tipologie di lavoratori e di professionisti di un mondo particolare che presto vedranno una nuova organizzazione per una tutela più incisiva e istituzionale”.

“Viviamo in un’era in cui il cambiamento non è solo inevitabile – dichiara Claudio Pasqua, direttore di Accademia Telematica Europea – ma si manifesta con una velocità e una portata senza precedenti. Ogni giorno, nuove tecnologie, metodi e processi influenzano e ridefiniscono il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo gli uni con gli altri. In questo contesto dinamico, la formazione non può e non deve limitarsi ai primi anni della nostra vita. È essenziale che ci impegniamo in un percorso di apprendimento continuo, indipendentemente dalla nostra età. L’importanza della formazione in età adulta, e in particolare della formazione continua, va ben oltre la semplice acquisizione di nuove competenze. Nel contesto lavorativo, la formazione continua offre agli adulti l’opportunità di rimanere al passo con i cambiamenti del mercato, di evolversi con la loro professione e di aprire nuove porte che altrimenti potrebbero rimanere chiuse. Ogni corso, workshop o seminario di Accademia Telematica Europea rappresenta un’occasione per arricchire la nostra comprensione, per metterci alla prova e per prepararci alle sfide emergenti. E questo accordo con UNSIC Piemonte non fa che arricchire il bagaglio culturale e umano di entrambe le organizzazioni”.

Sottolineando l’importanza dell’educazione continua, entrambe le istituzioni riconoscono il valore di preparare adeguatamente gli individui alle sfide del mercato del lavoro moderno. L’obiettivo è fornire strumenti, risorse e opportunità per permettere a ogni professionista di adattarsi, innovare e prosperare in un contesto lavorativo in continua evoluzione

UNSIC Piemonte (https://unsic.it/sedi-italiane-piemonte/) è l’organizzazione regionale di UNSIC Nazionale (Unione Nazionale Sindacale imprenditori e Coltivatori) che recentemente è entrata a far parte del CNEL, Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro, che attraverso la propria struttura si occupa di Patronato ed assistenza previdenziale attraverso ENASC e di formazione attraverso ENUIP.

Accademia Telematica Europea (www.accademiatelematicaeuropea.it) fondata nel 2005 – è stata la prima in Italia a organizzare corsi in teledidattica in diverse discipline. L’Accademia offre un importante supporto alla crescita personale, vi mantiene costantemente informati sui migliori corsi qualificanti presenti in Italia, e percorsi di studio all’avanguardia che utilizzino le più moderne tecnologie per la Formazione online.

Foto di Copertina: il team UNSIC Piemonte