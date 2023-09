Il maestro siciliano Paolo Li Rosi al timone della Mimì Sarà Orchestra

Sarà la “Mimì Sarà Orchestra” diretta dal maestro siciliano, Paolo Li Rosi, ad accompagnare la decima edizione di “Buon Compleanno Mimì”, in programma il prossimo 23 settembre al Teatro Manzoni di Milano.

Una serata di festa, presentata da Federica Bertoni, con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani, per celebrare l’arte raffinata dell’indimenticabile Mia Martini. Un viaggio tra racconti e immagini esclusive della vita privata e pubblica di Mimì, arricchito dalle esibizioni di grandi artisti del panorama musicale.

Dai Tiromancino ad Ermal Meta, dai Coma_Cose, ad Aka 7even, da Mario Venuti a Gaia, da Leo Gassmann a Venerus: ognuno di loro interpreterà un brano di Mia Martini e alcuni tratti dal proprio repertorio, con l’accompagnamento di un’orchestra tutta siciliana.

Enzo Di Vita alla batteria, Adriano Denaro al basso, Edoardo Musumeci alla chitarra acustica, Simone Italia alla chitarra elettrica, Gianfranco La Pira alle tastiere, Alessandra Platania e Lorella Lombardo ai violini, Loredana Midolo al violoncello, Giuliana Cammeriere alla viola, con la direzione del maestro Paolo Li Rosi, al pianoforte. Mentre programmazione e sequenze saranno affidate a Michele Musarra.

Un pezzo di Sicilia che volerà a Milano per impreziosire il tradizionale spettacolo organizzato dall’associazione “Minuetto Mimì Sarà”, con in testa il presidente Vincenzo Adriani, dalle sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, e dalla nipote Manuela Savini Bertè.

«Voglio ringraziarli – ha detto Li Rosi – per questa meravigliosa opportunità. È stata una notizia inaspettata, che ha generato in me una grande energia e tanta voglia di mettermi subito al lavoro. Sono onorato di far parte di questa decima edizione e non vedo l’ora di calcare quel palco per omaggiare il genio di una grande artista».

I più bei brani di Mimì saranno interpretati anche dalla vincitrice di Professione Cantante, Federica Toselli, e dai tre finalisti della settima edizione del Premio Mimì Sarà, Sara Bronzini, Blonde Brothers e Luca Mancini. Sul palco anche Aida Cooper, grande amica e storica vocalist di Mia Martini.