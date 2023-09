Casa sull’albero: scopri dove vivere un soggiorno mozzafiato

L’Italia, rinomata per la sua ricca storia, la straordinaria architettura e la deliziosa cucina, è da tempo una delle destinazioni preferite per i viaggiatori in cerca di esperienze diverse. Mentre le città iconiche del paese come Roma, Firenze e Venezia vengono prese d’assalto dai turisti di tutto il mondo, la bellezza naturale dell’Italia offre un diverso tipo di fascino. Un modo straordinario per immergersi in questo incantevole paesaggio è alloggiare in una casa sull’albero. In Italia si possono trovare diverse soluzioni per dormire nella natura e godersi a pieno la tranquillità di certi luoghi sperduti, senza rinunciare al comfort e alla pulizia.

Dormire per una notte in una casa sull’albero

Le case sugli alberi hanno un fascino universale che accende la nostalgia, ricordandoci i sogni dell’infanzia e la magia dei nascondigli segreti. Incarnano un senso di meraviglia, attingendo al nostro innato desiderio di essere vicini alla natura e sperimentarne la bellezza in prima persona. L’Italia, con i suoi diversi ecosistemi, che vanno dai paesaggi maestosi della Toscana alle spettacolari scogliere della Costiera Amalfitana, offre lo sfondo perfetto per queste sistemazioni uniche. Vivere un viaggio diverso, all’insegna della natura, senza però rinunciare a tutte le comodità, può essere un’esperienza davvero divertente e allo stesso modo rilassante.

Casa sull’Albero nella Tenuta Bocchineri

Dove: Rogliano (CS), Calabria – Italia

In un paesino in provincia di Cosenza nella regione Calabria, nella Tenuta Bocchineri, si respira pace e tranquillità. La casa sull’albero è posizionata su un grosso ramo e si raggiunge grazie ad una scala a chiocciola in ferro e legno. Nella casa possiamo trovare una stanza da letto, una veranda, un balconcino e un bagno. Questo posto è perfetto per staccare dal caos della città e mangiare cose fatte in casa, con una colazione ricca di prodotti locali.

Casa sull’albero a Sesto in Trentino Alto Adige

Dove: Sesto (BZ), Trentino Alto Adige – Italia

La casa sull’albero a Sesto, in provincia di Bolzano, si trova al Caravan Park Sexten, all’interno di un resort con Spa e Ristorante di lusso. Questa zona della regione Trentino fa parte dell’Alta Val Pusteria, punto perfetto per raggiungere le Tre Cime di Lavaredo, la Croda Rossa ed il Monte Elmo. La casa è posizionata a 3 metri d’altezza ed è realizzata totalmente in legno, con una straordinaria vista sulla Meridiana di Sesto.

Casa sull’Albero nel Parco delle Madonie

Petralia Sottana (PA), Sicilia – Italia

In Sicilia, nel Parco delle Madonie, si trova una superficie di 40.000 ettari circa che comprende vallate, boschi, altopiani e colline. Proprio in questo contesto possiamo trovare quattro tipi di case sull’albero, raggiungibili tramite una comoda passerella con parapetto. Tutte le case sono dotate di doccia, aria condizionata, mini frigo e biancheria da letto. Nel soggiorno è inclusa anche la colazione e si può pernottare fino ad un massimo di 7 persone.

Casa sull’albero nella Maremma Toscana

Civitella Paganico (GR), Toscana – Italia

Nella Maremma Toscana, a Civitella Paganico in provincia di Grosseto, troviamo un’azienda agricola che si estende per oltre 85 ettari. Si tratta di un contesto naturalistico da fiaba, con una casa sull’albero costruita a 8 metri d’altezza su una vecchia quercia. Nonostante l’aspetto rustico, all’interno della casa ci sono tutti i comfort per vivere un soggiorno fantastico, con una vasca riscaldata ad uso esclusivo.

Immergersi nella natura senza rinunciare al comfort

Le case sull’albero in Italia offrono una miscela armoniosa di avventura, relax e consapevolezza ambientale. Questi alloggi sopraelevati offrono molto più di un semplice posto dove riposare; ovvero l’opportunità di riconnettersi con la natura e creare ricordi duraturi. Che tu stia ammirando le dolci colline della Toscana, le coste frastagliate della Sardegna o le imponenti vette delle Dolomiti, la vista da queste case sugli alberi lascerà un segno indelebile nel tuo cuore. Stare più a contatto con la natura e con tutto ciò che ti circonda ti fa allontanare dallo stress e dai pensieri della routine quotidiana, puoi camminare a piedi nudi nei prati abbandonando la macchina per un po’.

La popolarità dei soggiorni nelle case sull’albero è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni, quindi è consigliabile prenotare con largo anticipo. Inoltre, sebbene queste sistemazioni diano priorità al comfort e alla sicurezza, i potenziali ospiti dovrebbero essere preparati all’esperienza unica di soggiornare in una casa sull’albero, che potrebbe comportare l’utilizzo di scale e passaggi sopraelevati. In un mondo che spesso si muove a un ritmo frenetico, le case sull’albero ti invitano a rallentare, respirare l’aria frizzante profumata di pino e terra e assaporare la bellezza che ti circonda. Quindi, se desideri una vacanza che combini avventura, lusso e un profondo legame con la natura, prenota subito la tua casa sull’albero.