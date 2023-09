Al via il più bel festival della birra a Gravina di Catania

Dal 22 settembre al 1 ottobre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. L’evento, che quest’anno giunge alla 9° edizione, è stato presentato oggi presso l’ufficio direzione del centro commerciale “Katanè”.

“Siamo carichi e pronti a questa Nona Edizione di un Festival che in tanti aspettano ogni anno. Un evento che garantisce una formula vincente e che, come sempre, piacerà alle famiglie e alle persone di tutte le età- dichiara Mirko Marcantonio, uno degli organizzatori dell’evento– un ringraziamento a questo proposito va al sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso, al Direttore Artistico Giovanni De Luca, all’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo di Gravina di Catania Filippo Riela ed a coloro che, insieme a noi, stanno collaborando nell’ottima riuscita di una manifestazione ormai ampiamente consolidata nel territorio”.

Presenti alla conferenza stampa anche gli altri organizzatori della manifestazione: l’Associazione Gravina in Loco Odv con Barbara Pennisi, Franco Marcantonio in collaborazione con Sicili Eventi SRLS, il direttore del centro commerciale “Katanè” Rocco Ramondino e Orazio Coglitore.

“Il territorio risponde sempre alla grande- ribadisce Franco Marcantonio – posso assicurare che le aspettative della gente non andranno deluse. Il chilometro zero ed i prodotti della nostra tradizione sono ormai una tradizione di questo appuntamento. A questo va aggiunto l’ambiente familiare che, durante la Nona Edizione del Festival dal 22 settembre al 1 ottobre, giocherà un ruolo determinante nella socializzazione e nell’aggregazione delle persone. A questo proposito una speciale ringraziamento desidero farlo al presidente dell’Ars On. Gaetano Galvagno”.

Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti.

“E’ stato allestito un format di grande importanza- sottolinea Barbara Pennisi, presidente dell’associazione Gravina in Loco Odv – per questo appuntamento molte associazione saranno presenti e, con loro, parleremo di temi sociali che coinvolgeranno tutti. Siamo carichi e non vediamo l’ora di cominciare”.

Il 9° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

“Iniziamo una nuova avventura che il nostro centro commerciale ha sposato completamente da anni- ammette il direttore del “Katanè” Rocco Ramondino- La location è pronta ad accogliere questo evento con i suoi spazi da vivere perché, oltre ad essere un’area per lo shopping, il nostro centro commerciale diventa luogo di socializzazione molto importante”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche lo showman e presentatore Sandro Vergato: “Il segreto di tanto successo è il divertimento per tutte le età. Il 9° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania è stato pensato per intrattenere la gente con ospiti di grandissimo livello. Un momento di evasione per festeggiare tutti insieme la fine dell’estate”.

Ogni sera la colonna sonora del Festival sarà rigorosamente dal vivo. Ad esibirsi sul palco ci saranno tantissimi artisti tra cui Gino Finocchiaro, Sal Da Vinci, Cettina Lazzaro e Eleonora Bordonaro. Presentatori Sandro Vergato e Paola Parisi