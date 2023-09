Vibo Valentia. Operazione antimafia “Maestrale-Carthago”: tra gli arrestati medici e avvocati

Dalle prime ore della mattina di giovedì i Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell’operazione antimafia “Maestrale-Carthago” con l’impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti (29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Tra gli arrestati ai domiciliari ci sono: l’avvocato Azzurra Pelaggi (cl ’77) di Vibo Valentia e il dottore Cesare Pasqua (cl ’48), dirigente medico, di Vibo Valentia; Giuseppe Preiti (cl ’75) di San Calogero; Nicola Preiti (cl ’68) di San Calogero; Fausto Melluso (cl ’73) di Briatico; Pasquale La Rosa (cl ’65) di Tropea (già detenuto per Olimpo); Giorgio Vurro (cl ’56) di Pizzo; Massimo Fortuna (cl ’76) di San Gregorio d’Ippona; Damiano Marrella (cl ’76) di Pizzo; Francesco Massara (cl ’57), veterinario, di Mileto; Raffaele Corigliano (cl ’67) di Pizzo. Tra gli arrestati in carcere: l’avvocato Francesco Sabatino di Vibo Valentia; Domenico Iannello di Mileto; Marco Startari (cl ’89) di Vibo Valentia (già detenuto per Rinascita Scott); Francesco Barbieri (cl ’65), alias Carnera, di Piana Pugliese di Cessaniti (detenuto per Rinascita Scott); Maria Carmela Ciconte (cl ’69) di Vibo Marina; Salvatore Morelli (cl ’83) di Vibo Valentia (già detenuto per Rinascita Scott); Michele Silvano Mazzeo (cl ’71) di Mileto (già detenuto per altro); Emanuele Melluso (cl ’85) di Briatico (già detenuto per Olimpo); Salvatore Palmieri (cl ’76) di Mileto.