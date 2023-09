Toni Malco in concerto a Castel Sant’Elia

con il tour live “I Pensieri di un Uomo”

L’artista si esibirà con la sua band

giovedì 7 settembre 2023 alle ore 21 in piazza Regina Margherita

CASTEL SANT’ELIA – Il cantautore Toni Malco farà tappa con il suo tour “I Pensieri di un Uomo Live” a Castel Sant’Elia (Viterbo). Il concerto si svolgerà questa sera, giovedì 7 settembre in piazza Regina Margherita alle ore 21. Un evento da non perdere che rientra nell’ambito del progetto della Regione Lazio “Suoni e colori del territorio”. La serata musicale è stata inserita nel programma del ‘Settembre Castellese’ organizzato dall’associazione Pro Loco in collaborazione con il Comune di Castel Sant’Elia. Sul palco Toni Malco sarà accompagnato dalla sua band composta da grandi musicisti, tra i più prestigiosi del panorama pop italiano: Stefano Zaccagnini (chitarra), Danilo Riccardi (piano e tastiere), Gino Mariniello (chitarra), Mimmo Catanzariti (basso), Piero Pierantozzi (batteria) e con le vocalist Benedetta Fumagalli e Martina Maini.

Toni Malco eseguirà, tra gli altri, il nuovo singolo “I Pensieri di un Uomo” scritto con Luigi Lopez e Maria Rita Parroccini e che dà il titolo al tour.

Il concerto sarà arricchito da aneddoti e racconti legati alle tante esperienze del suo percorso artistico musicale ed attoriale durante il quale ha intrecciato i suoi passi con storici personaggi come Massimo Troisi, Rino Gaetano, Vasco Rossi, Lucio Battisti, Franco Califano, Nino D’Angelo e tanti altri. Ha legato il suo nome anche all’inno che ha composto e cantato per la sua squadra del cuore, la Lazio. Di grande rilevanza, l’indimenticabile evento che lo ha visto protagonista pochi giorni fa nello Stadio Olimpico dove ha eseguito al pianoforte “Vola Lazio vola” davanti a decine di migliaia di suoi supporters e sostenitori.

Toni Malco ha terminato recentemente la registrazione del suo ultimo album, un lavoro pregevole prodotto da Studio 63 Produzioni ed Edizioni Immobile.