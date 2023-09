A scuola con le proposte formative del Comune di Trento

Anche quest’anno il Comune di Trento metterà a disposizione una ricca raccolta di proposte educative dedicate a studenti, insegnanti e genitori. L’iniziativa “Città e scuola. Offerta formativa del Comune di Trento”, nata nella cornice del Protocollo d’intesa Città-Scuola siglato tra i servizi comunali e tutte le scuole cittadine per costruire una comunità educante e favorire la reale partecipazione dei più giovani alla vita della città, è coordinata dall’ufficio Politiche giovanili e si rivolge a tutti gli istituti della città per accompagnare gli studenti con numerose attività fin dal loro primo anno nella scuola primaria. Ambiente, storia, memoria, arte, diversità e equità, pace, partecipazione, dialogo e democrazia, sport e movimento, educazione stradale, promozione della lettura, cura dei beni comuni, Europa e mondo, informatica e nuove tecnologie: sono tantissime le opportunità che gli uffici comunali, spesso in collaborazione con altri enti del territorio, offrono alle scuole mettendo a disposizione competenze e strumenti. Nel corso del nuovo anno scolastico verrà inoltre dato particolare risalto ai temi della solidarietà connessi con la nomina di Trento Capitale italiana ed europea del volontariato 2024.

I contenuti sono diffusi attraverso il sito www.trentogiovani.it nella sezione dedicata “offerta formativa Città-Scuola 2023/24” e accompagnati da due pieghevoli cartacei, uno per gli istituti comprensivi e uno per le scuole superiori e i centri di formazione professionale. Al loro interno sono elencati i progetti di rete realizzati tra le scuole e il Comune quali ad esempio “Aiutami a fare da solo”, che promuove l’autonomia dei bambini in alleanza con i genitori, o “Bambini a piedi sicuri”, nato per favorire la mobilità sostenibile a partire dai tragitti casa-scuola e ridurre il traffico automobilistico nei pressi degli edifici scolastici stimolando al tempo stesso la socialità. O ancora il progetto “Stra.bene”, incentrato su partecipazione studentesca, cura dei beni comuni, cittadinanza europea e digitale, o il percorso “TuttoPace”, che diffonde esperienze e buone pratiche per nutrire sentimenti di pace, ma anche “Reagenti”, attività di sensibilizzazione all’educazione civica e alla cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

Per restare sempre aggiornati sulle opportunità promosse dal Comune, è possibile iscriversi alla newsletter Città-Scuola inviando una mail a [email protected]. Per visionare le schede delle varie opportunità, conoscerne i dettagli e i termini per l’iscrizione è possibile consultare il link https://tinyurl.com/328ab9ka.