Un Melicucchese premiato campione del mondo, campione d’italia, e record di velocità

Melicucco – Tra i tanti melicucchesi che sono andati via dal paesello voglio parlarvi di un personaggio conosciuto in quasi tutto il planisfero, dall’America all’Europa, dagli Emirati Arabi all’Oceania, dall’Inghilterra al Sud Africa .. Pino Ciccia. Lui è stato sempre appassionato di motori, e dice; Rino ringrazio Peppe Valerioti il mio maestro di meccanica, e si perchè da ragazzo andavo al “mastro” da lui, si Pino anche io ricordo come molti di noi ragazzi andavano in bottega, meccanico, sarto, barbiere o a fare i manovali, io andavo a scuola ma d’estate facevo dei lavori come tanti ragazzi mentre tu invece facevi il meccanico. Si, poi un bel giorno me ne andai in Germania, li ho vissuto per 3 anni, ma avrei dovuto imparare la lingua, scuola serale e mestieri che non mi appartenevano, ma dentro di me il mio pallino era come un chiodo fisso, era fare quello che avevo imparato, così un bel di, me ne tornai in Italia e andai a Brescia dove c’era mio fratello, e li hai fatto il meccanico .. esatto, li ebbi la fortuna di entrare come meccanico in una scuderia di off-shore, imbarcazioni da grande velocità, nella motonautica. Motori di grande portata, tecnicamente parlando. E si Rino erano diversi dalle macchine che avevo sempre riparato ma mi affascinavano tanto che me ne sono innamorato fino al punto di dedicare me stesso senza conoscere sabati o domeniche, e grazie alle mie competenze con questa ed altre scuderie ho raggiunto risultati eccellenti. Ho girato il mondo intero dietro ai piloti ed ai motoscafi. grazie alla mia preparazione abbiamo vinto 5 campionati del mondo .. siamo stati 8 volte campioni d’Italia, e siamo riusciti a vincere a raggiungere due traguardi importanti, ovvero 2 record mondiali di velocità .. riporto cosa hanno detto di te alcuni personaggi “Sono contentissimo – ha esordito con orgoglio Lucio Stefani, presidente della Scuderia Racing Team 74 nelle acque del lago di Como ha conquistato un altro titolo Mondiale grazie a Simone Balducci-Damiano Argenti nella categoria superiore, ero sicuro delle possibilità e dell’affidabilità della barca seguita e garantita dal nostro meccanico Pino Ciccia. Oppure Simone Balducci che disse; abbiamo vinto Grazie al meccanico più forte del mondo!!! a Pino Ciccia!! Non c’è pilota senza meccanico!!! ed ancora Guido Lasciarrea, della scuderia Racing Team 55 . ho vinto anche grazie al nostro preparatore Pino Ciccia che ha permesso a tutti noi piloti della scuderia di scendere in acqua con le barche al top e che in forma affettuosa definisco Pino “cacciavite d’oro”. Queste alcune affermazioni di piloti o rappresentati di scuderie, che hanno lodato con giusta causa il tuo operato, da Montecarlo a Cuba ect ect. Pino io personalmente ti ho sempre stimato e ti conosco da quando eravamo ragazzini, chi mi segue su Fb sa quante volte ho messo dei post che parlavano di te, come Presidente dell’Associazione Culturale “La Fenice” Accademia d’Arte e Spettacolo, la quale persegue finalità culturali, umanitarie e di solidarietà, favorendo ed incentivando, in ogni modo, il dialogo e lo scambio interculturale tra i cittadini o altre associazioni, ha deciso di premiare ad Giuseppe Ciccia detto e conosciuto come Pino Ciccia cittadino di Melicucco, o meglio Pino Totaro .. nel 2022 con un “Attestato di Merito” con la motivazione; il primo cittadino nella storia di Melicucco ad aver raggiunto traguardi così eccellenti nel settore della motonautica come preparatore meccanico, per questa sua passione che lo segue da sempre, anno dopo anno, un Attestato di merito, e scusate il gioco di parole, ben meritato. Abbiamo premiato la sua tenacia, la sua caparbietà, la sua perseveranza. Ad oggi sappiamo che tu lavori per conto proprio, si da tempo oramai ho lasciato il settore dei team in hoffshore ed ho lavorato per un po sul lago di Como, dove con un ingegnere abbiamo anche sperimentato un gommone con pannellini solari ed adesso lavoro per conto proprio in Liguria, dove ci siamo incontrati in una fiera, si ricordo, venni a Taggia con mia cugina, si si ma adesso sono ad Imperia. Ho voluto fare brevemente un quadro di questo Melicucchese pluripremiato che ha portato sempre nel suo cuore l’amore per il suo paese che, ed è evidente, lo ha dimenticato. perché è proprio vero ciò che disse Gesù, nemo propheta acceptus est in patria sua . (Luca4,24) Co. Rino Logiacco