Meyer. Medici Firenze: grazie al direttore Zanobini, ospedale diventato eccellenza nazionale

“Il Meyer in questi anni ha assunto nel panorama non solo toscano ma italiano un ruolo di protagonista, diventando un’eccellenza e un vero riferimento per tanti giovani pazienti in cerca di cure specialistiche. Occorre ringraziare il direttore generale dell’ospedale pediatrico fiorentino, Alberto Zanobini, ora alla scadenza del suo incarico, per il lavoro svolto in questi anni”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze e provincia.

“Una crescita straordinaria che ha visto, tra gli altri, un apice: il riconoscimento nazionale, tramite decreto ministeriale, del Meyer in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) per la pediatria. L’azienda si appresta ora a cambiare guida, con il dottor Paolo Morello Marchese, ma siamo certi – aggiunge Dattolo – che proseguirà quel percorso di qualità, in termini di cure, tecnologie e risorse umane, che l’ha fino ad oggi contraddistinta”.