Installare una caldaia – tempi e costi

Se abbiamo bisogno di farci installare una caldaia a condensazione dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di un tecnico caldaista certificato. Quello che stiamo dicendo è motivato da diversi fattori partendo dal fatto che una caldaia a condensazione, che rappresenta una tecnologia tra le più utilizzate negli ultimi anni, è un dispositivo abbastanza complesso e sofisticato.

In questo senso è molto diverso rispetto alle caldaie tradizionali che venivano utilizzate fino a qualche anno fa, e che erano da un certo punto di vista più semplici da gestire, ma il problema è che rispetto a quelle odierne inquinano e consumano molto di più.

Proprio per questo motivo circa nove anni fa sia in Italia che in Europa è partito una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, per incentivarli a installare una caldaia a condensazione, in modo da non utilizzare più le caldaie a camera stagna che da quel momento in poi non sono più state prodotte, anche se ovviamente c’erano ancora dei rivenditori che le avevano in magazzino e che hanno continuato per un po’ venderle.

Ma tranne qualche eccezione le persone si sono rese conto che è molto più conveniente farsi installare una caldaia a condensazione perché consente loro soprattutto di risparmiare, tenendo presente che un dispositivo di riscaldamento influisce molto nel bene o nel male nel budget domestico mensile di una famiglia.

Ma a parte l’aspetto economico, che ha a che fare con le singole esigenze di una famiglia, c’è anche uno ecologico da non sottovalutare, proprio perché questa tipologia di caldaia inquina molto di meno, essendo spesso anche soggetta a un obbligatorio controllo di efficienza energetica, che serve proprio per verificare che la percentuale dei fumi di combustione non superi il livello previsto dalla legge.

L’importanza di un’installazione professionale

Considerando tutto quello che abbiamo detto finora, l‘installazione di una caldaia a condensazione diventa uno step importante nell’ottica di avere un percorso virtuoso con il nostro dispositivo di riscaldamento, nel senso che bisogna essere prudenti e chiamare per questo lavoro solo chi è veramente certificato, stando attenti in questo senso a non farsi truffare.

Ma al di là dell’installazione, ancora prima un cittadino deve essere anche attento all’azienda che produce la caldaia alla quale si affida nel senso che non è mai una buona idea andare troppo al risparmio, acquistando un dispositivo di scarso livello.

Invece una scelta molto più intelligente e saggia è quella di affidarsi a aziende leader nel settore del riscaldamento non solo perché offrono caldaie di altissimo livello e di qualità, che ci consentiranno di ottimizzare l’investimento economico che fare all’inizio, visto che ci durerà tanti anni.

Ma anche perché si tratta di realtà che offrono al cliente la possibilità di farsi sopportare dai centri assistenza a marchio dove all’interno ci sono dei tecnici molto preparati, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di quella specifica azienda.

Tutto questo renderà l’utente molto più tranquillo e sereno nel momento in cui spende dei soldi per acquistare e farsi installare una caldaia. Però è chiaro che, a parte lo step iniziale, c’è bisogno anche di avere sempre come punto di riferimento dei tecnici preparati, anche per quanto riguarda la revisione e la manutenzione.