Sassari. Nicola Pasquarelli ucciso a colpi di bastone: fermato Antonio Luigi Fiori

Nicola Pasquarelli, 78 anni, è stato ucciso a colpi di bastone a Sassari. Il cadavere è stato scoperto in un boschetto in via Piandanna. Il corpo di Nicola Pasquarelli era irriconoscibile e inizialmente non è stato possibile stabilire con precisione le cause della morte. La Polizia ha identificato la vittima e individuato il presunto autore dell’omicidio. Gli agenti hanno fermato, Antonio Luigi Fiori, sassarese di 48 anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini e dagli accertamenti effettuati sul luogo del medico legale, Nicola sarebbe stato ucciso a colpi di bastone al culmine di un litigio. Pasquarelli sarebbe stato colpito più volte alle testa e al collo. Poi Antonio Luigi Fiori avrebbe dato fuoco al cadavere, forse per cancellare le tracce, ed è fuggito.

Una volta identificata la vittima, gli specialisti della Mobile sono riusciti a risalire al presunto autore del delitto e al movente. La lite, finita in tragedia, sarebbe avvenuta per motivi di gelosia. A fare scattare l’allarme è stata una telefonata ricevuta dal 113. Una donna ha chiamato la polizia in stato confusionale, indicando la presenza di un corpo nel boschetto di via Piandanna. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e gli investigatori della mobile. Poco dopo il medico legale e gli specialisti della Scientifica.

Gli investigatori della Mobile, coordinati dalla pm della procura di Sassari, Laura Senatore, hanno chiuso il cerchio attorno al presunto responsabile dell’omicidio ed è scattato il fermo. Antonio Luigi Fiori è accusato di omicidio, occultamento di cadavere e furto. Dopo il delitto è andato a casa della vittima e ha rubato denaro e bancomat.

Il sassarese avrebbe colpito l’anziano, originario di Ittiri, per motivi di gelosia, circa due settimane fa con un bastone, prima alla nuca e poi al collo, per poi, una volta morto, dargli fuoco in un’ansa del terreno, un dislivello di 4 metri circa del bosco circostante, coprendolo con del cartone e un copertone.