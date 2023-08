Sabato pomeriggio da incubo a Milano: il maltempo torna a colpire la città

Il maltempo ha raggiunto il capoluogo sabato pomeriggio dalle 16. Vento forte anche tra Vercelli e Casale Monferrato. Sospesa la linea ferroviaria in direzione Alessandria. Temperature in picchiata di dieci gradi.

Pesante il bilancio: danni con alberi caduti e tetti scoperchiati. A Milano le piogge sono iniziate alle 15.50 con un forte temporale che si è abbattuto in particolare sulla zona Nord-Ovest. Un grosso albero è precipitato sulle corsie della Tangenziale Ovest, ad Assago. Si circola a una sola corsia. Alberi caduti nell’hinterland e anche in città: da Gorla al San Carlo, alla Barona.

In via Lamarmora per un cornicione pericolante sono intervenuti i vigili del fuoco. Rimasto ferito lievemente un uomo di 68 anni colpito da un vaso di fiori caduto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Un tetto è stato scoperchiato in via Arsia, a Quarto Oggiaro. Chiuso uno svincolo verso il quartiere Binda del tratto della Tangenziale in ingresso a Milano per la caduta di un albero.

A Sesto San Giovanni alcuni alberi sono caduti sulle macchine in via Grandi, mentre nella strada tra Trezzano e Zibido San Giacomo una pianta ha bloccato la circolazione. Alberi caduti anche a Novate Milanese, Peschiera Borromeo e Rho.

I pompieri sono impegnati in tutta la provincia con una settantina di interventi. Il tetto di una palazzina privata è stato scoperchiato a Buccinasco, finendo in strada in via Mantegna. In quel momento non passava nessuno. Danni anche in Brianza, con forte vento e alberi caduti. A Varedo bloccato in entrata lo svincolo per una pianta sulla superstrada, in direzione Milano. Un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova, tra la corsia di emergenza e la prima corsia al km 35.

Il maltempo ha colpito tutto il Nord Italia

A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti casi si sono abbattuti sulle auto in sosta. In viale Garibaldi, un grande corso alberato a ridosso del centro storico, non lontano dalla stazione e dalla Cattedrale, anche alcuni monumenti sono stati danneggiati. Sul Monferrato Casalese, l’area tra Vercelli e Casale Monferrato, si è abbattuto un downburst, il fenomeno del vento con raffiche violentissime. Anche qui molti alberi sradicati e danni. A Casale molte zone della città sono senza corrente elettrica. Si segnalano anche tetti scoperchiati, tra cui quello del pronto soccorso. Sospesa la linea ferroviaria Milano-Alessandria.

Prima che arrivassero i temporali, in molti hanno deciso di mettere al riparo le auto da grandine e caduta di alberi. Nella zona di Saronno tanti hanno portato le macchine nei parcheggi sotterranei dei centri commerciali o supermercati. C’è già chi sui social si lamenta che doveva fare spesa e non ha trovato posto. Chi non ha scelto il parcheggio sotterraneo per proteggere la macchine, in diversi casi ha scelto le tettoie degli impianti di benzina, o ha coperto le auto come ha potuto, con cartoni, coperte e materassini.

A Milano è iniziato il monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso a rischio esondazione, come ha spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli. “Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione”. Durante l’allerta meteo il Comune ha chiuso i parchi pubblici. Granelli ricorda anche che, come stabilito dall’ordinanza del Comune in vigore fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentare parchi e aree verdi. “Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. Ed è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.