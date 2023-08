Lukaku conferma il suo arrivo bella Capitale: domani volo a Roma a firmare

Cresce la febbre giallorossa per l’arrivo nella Capitale dell’ex interista Romelu Lukaku. “Domani sarò a Roma per firmare”. È l’annunciato di Big Rom dal Belgio in occasione di un torneo giovanile dove è protagonista anche suo figlio con la maglia dell’Anderlecht, come riportato da “Het Laaste Nieuws”.

La trattativa tra Roma e Chelsea va avanti ad oltranza, ma ancora non c’è la fumata bianca. Il gm Tiago Pinto e il vice presidente Ryan Friedkin, a Londra da venerdì pomeriggio, hanno avuto un primo incontro con la dirigenza dei Blues ma c’è ancora distanza sulle cifre del prestito oneroso. Infatti la Roma ha offerto 5 milioni, il club inglese ne vuole 8-10. Da sciogliere anche il nodo che riguarda lo stipendio del giocatore: 12 milioni l’ingaggio netto di Lukaku. Chi si accollerà il pesante stipendio di Lukaku?

Sono ore “intense” nella trattativa tra i Friedkin e il Chelsea per il trasferimento del belga agli ordini di José Mourinho, che ritroverebbe l’attaccante. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono volati a Londra nel primo pomeriggio di venerdì, in serata erano a Stamford Bridge per assistere alla gara di Premier tra il Chelsea e il Luton e nel post partita sono stati a cena con la dirigenza Blues, ma tutto è stato rimandato ad oggi per cercare di definire l’operazione.

Il Chelsea ha aperto al prestito di Lukaku pur di liberarsi del giocatore, che non rientra nei piani del club e ha sempre rispedito al mittente le offerte arabe. A sbloccare l’affare è stata una telefonata tra i Friedkin e Todd Boehly, proprietario americano del Chelsea. L’attaccante al momento è a Bruxelles pronto a raggiungere Londra o Roma qualora l’affare si sbloccasse. Mourinho ha già sentito Big Rom per convincerlo della validità del progetto e per raggiungerlo in giallorosso.