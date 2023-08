Avventura Ghiacciata: 9 Idee di Viaggio per Godersi l’Inverno

C’è l’uomo che di inverno ama sedersi davanti al camino e quello che invece non vede l’ora di cimentarsi in qualche nuova attività. Se stai cercando idee regalo per lui, continua a leggere alcuni suggerimenti dedicati alle migliori destinazioni invernali. Sarà una esperienza indimenticabile all’insegna dell’avventura.

1. Con gli sci sulle Alpi

Le Alpi ospitano tra i migliori impianti sciistici del mondo. Se vuole imparare, una settimana bianca con un pacchetto di lezioni sarà la scelta ideale. Se è già esperto, il regalo migliore sarà l’abbonamento alle piste insieme ad un set di attrezzatura da sci del suo brand preferito.

2. Esplorazione dei ghiacciai norvegesi

I fiordi norvegesi offrono scorci unici al mondo: un tour o una crociera in quella zona garantiscono paesaggi mozzafiato. E l’occasione sarà ancora più speciale regalata insieme ad una fotocamera professionale per immortalare i momenti migliori.

3. Siberia in motoslitta

Con una esperienza in motoslitta, regalerai il vento e i colori delle distese siberiane. Aggiungi un paio di morbidi e caldi guanti termici adatti alle temperature estreme per mantenere al caldo le sue mani durante la traversata nel bianco.

4. Panorami islandesi tra ghiacciai e sorgenti calde

Di giorno un’escursione tra i ghiacciai, di sera un’immersione nelle sorgenti calde d’Islanda. Un perfetto contrasto per una vacanza da sogno. Obbligatorio il fiocco regalo su un accappatoio lussuoso del suo colore preferito.

5. Pattinaggio sul lago Baikal

Uno dei principali spettacoli della natura russa è il lago Baikal di inverno. La sua superficie congela trasformandosi in una pavimentazione perfetta per pattinare nella natura. Ovviamente insieme a un paio di nuovi pattini da ghiaccio o qualche lezione con un istruttore se fosse la sua prima esperienza.

6. Vin brulè e gastronomia natalizia

Tra le idee regalo per lui che ama mangiare ed esplorare gusti nuovi senza andare troppo lontano, i mercatini di Natale in Germania offrono festose esperienze per il palato, con note dolci e salate. Da accompagnare ad un hotel con Spa per compensare le intemperie tra le bancarelle.

7. Ciaspolata in Canada

Un paio di ciaspole e un biglietto aereo per raggiungere la natura incontaminata del Canada. Tanti sentieri tra montagne innevate e foreste, in completa sicurezza grazie alle passeggiate organizzate di giorno e di notte da guide esperte.

8. Dormire in un igloo

In Finlandia è possibile pernottare in un igloo di vetro per osservare l’aurora boreale attraverso il soffitto trasparente. Una esperienza indimenticabile più un souvenir da utilizzare subito: un binocolo professionale.

9. Trekking con gli husky in Lapponia

Una spedizione nelle fredde terre lapponi, alternando paesaggi innevati e accoglienti rifugi, guidati da esperti quattro zampe. E per rendere più speciale l’avventura, un set di abbigliamento termico confortevole e caldo.

Questi spunti di viaggio vicini e lontani sono adatti sia all’uomo più attivo e sportivo sia al tipo più tranquillo. Perché prendere le ferie d’estate quando è possibile fare il bagno in una sorgente calda in mezzo alla neve? Buona avventura!