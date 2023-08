Il 18 settembre al via a Spoleto le riprese di “Don Matteo 14”

L’attesa sta per terminare. Le riprese di “Don Matteo 14” inizieranno a Spoleto dal 18 settembre 2023. La quattordicesima stagione della popolare serie tv avrà ancora una volta l’Umbria come location. Dopo il set allestito da diverse settimane a Roma per gli interni e le riprese che hanno già interessato la Valnerina, Raoul Bova torna a girare “Don Matteo”. Il popolare attore “vestirà la tonaca” di Don Massimo – Matteo Mezzanotte. Confermatissimo Nino Frassica che, insieme al resto del cast, arriverà a Spoleto il 18 settembre prossimo. Il termine delle riprese è previsto entro marzo 2024.

La popolare fiction non vedrà più Terence Hill protagonista (nella scorsa stagione c’è stato il passaggio del testimone). Al centro delle scene infatti ci sarà Raul Bova. Tante le novità previste nella quattordicesima edizione. Non rimane che attendere la fine del 2024, inizio del 2025 per assistere alla nuova stagione!