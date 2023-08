Un altro successo per il campione del mondo argentino. L’Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf battendo in finale sul Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la sfida era terminata 1-1. Lionel Messi è stato ancora protagonista. La stella argentina prima ha portato in vantaggio Miami al 24′ del primo tempo con un gol all’incrocio dei pali (il decimo in 7 partite negli USA), e dopo il pareggio di Fafa Picault nella ripresa ha segnato anche il primo della serie di rigori. A decidere è stato un duello tra i due portieri: Drake Callender ha segnato il suo rigore per Miami e poi ha parato il tiro di Elliot Pannico. Ad aprire la partita era stato Giannis Antetokounmpo, stella Nba e co-proprietario di Nashville.

La Leagues Cup, torneo per club organizzato dalla Mls e dalla Liga messicana, dà accesso alla Champions League della Concacaf. I giocatori di Miami hanno portato Messi in trionfo. Il mister Tata Martino ha reso omaggio a lui e agli altri nuovi arrivati che hanno legato subito con il gruppo. “Abbiamo dovuto inserire molti nuovi giocatori, ma sono molto impressionato da come ha funzionato subito”. Messi non avrà molto tempo per festeggiare. Infatti mercoledì c’è la sfida con Cincinnati nella finale della Us Open Cup.