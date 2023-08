Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo ct: contratto fino al 2026

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo ct dell’Italia. L’accordo è stato raggiunto dopo l’incontro con il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Contratto fino al 2026.

Gli ultimi incontri tra l’ex tecnico del Napoli e il presidente della Federcalcio sono stati risolutivi tanto che l’annuncio ufficiale è arrivato poco prima delle 20 di venerdì. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”, il comunicato della Federcalcio.

“Diamo il benvenuto a Spalletti – ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina – , la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.

La chiusura entro il fine settimana permette al ct Spalletti di essere già operativo con l’inizio della prossima settimana. Rimane da definire il contenzioso legale con Aurelio De Laurentiis. Nel caso non venisse superato, la Federazione ha assicurato al ct prescelto il massimo appoggio. Si è affrontata la questione del ruolo di supervisore del “blocco” nazionali e si è convenuto di procedere lungo la strada che era stata tracciata per Mancini.

Presumibile che Spalletti scelga di essere affiancato dai suoi storici collaboratori, dal suo vice Marco Domenichini e dal preparatore atletico Francesco Sinatti. Stesso discorso per quanto concerne le scelte della Figc, quelle che erano state prese prima del divorzio con Mancini: ci saranno così dunque Andrea Barzagli, Antonio Gagliardi e Gigi Buffon come capo delegazione.

Per quanto riguarda il contenzioso con il Napoli e con De Laurentiis, la speranza di Spalletti è quella di poter evitare una controversia legale. Se così non sarà, la Figc lo affiancherà con i propri legali.