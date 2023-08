Borgo Val di Taro. Premio La Quara 2023: la X edizione è un inno alla libertà

«Le Mille e una Libertà» è il tema del «Premio La Quara 2023», il concorso per short stories di Mup Editore giunto alla X edizione, che dà appuntamento dal 25 al 27 agosto nelle piazze di Borgo Val di Taro (PR). Ed è l’immagine del murales raffigurante Rosetta Solari (opera di Gianpiero Lamanna), partigiana borgotarese, a svettare sulla copertina dell’antologia che raccoglie i racconti dei finalisti selezionati dalla giuria tra circa 150 racconti partecipanti. Un progetto nato in sordina nel 2014, attorno ad un tavolo della Biblioteca Manara al quale erano seduti il prof. e book influencer Massimo Beccarelli, l’allora assessore del Comune di Borgo Val di Taro Omar Olivieri e la bibliotecaria Elisa Delgrosso.

«La libertà – osserva Massimo Beccarelli – è negli occhi e nei sogni di chi è schiavo, nel coraggio di chi combatte e ha combattuto per conquistarla, nei gesti e negli atti di chi l’apprezza tutti i giorni, cogliendone l’ebbrezza, ma non va mai data per scontata, perché è un bene troppo grande ed insostituibile». Un tema dunque dalle mille sfumature, che come sottolinea il sindaco di Borgo Val di Taro Marco Moglia «assume un significato evocativo, che rimanda alla medaglia d’oro al Valor Militare riconosciuta al nostro Comune, in nome del sacrificio di molte vite cadute sul campo tra il 1943 e il ’44 per la riconquista della libertà».

A sostenere con convinzione e forza il «Premio La Quara» è la Fondazione Monteparma: «Fin dalla prima edizione – dichiara il Presidente di Fondazione Monteparma Mario Bonati – la partnership che ci lega al concorso coinvolge direttamente anche la nostra casa editrice Mup Editore, che partecipa attivamente ai lavori, pubblica ogni anno l’antologia dei racconti finalisti e, per il suo importante ruolo, da un paio d’anni figura anche nella denominazione del premio».

Il programma della tre giorni inizierà venerdì 25 alle 17.30 in piazza Manara con l’incontro con la giuria, composta dagli scrittori Franco Faggiani, Pietro Grossi e Gianluca Morozzi. Un’occasione per presentare gli ultimi libri e parlare a ruota libera di letteratura. Sabato 26 poi il momento più atteso: la finale del «Premio La Quara», alle 18 in piazza La Quara. A contendersi il titolo i cinque finalisti Federico Bagni, Giuditta Cicconi, Antonio Fatigati, Sandra Puccini e Giuseppe Turchi.

Il vincitore si aggiudicherà un corso di scrittura a scelta fra quelli proposti dalla Scuola Holden – fondata a Torino e presieduta da Alessandro Baricco – mentre un premio speciale verrà offerto da Rotary Parma Est. Sarà più uno spettacolo che una semplice premiazione grazie alla consueta performance della Compagnia Zona Franca Parma di Franca Tragni. Domenica 27, infine, per tutta la giornata in piazza Manara “Libri in Borgo”, fiera del libro con tutta una serie di incontri e letture per adulti e bambini.

L’evento è organizzato dall’Istituto Manara e dal Comune di Borgo Val di Taro, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Parma.

Per info: www.premiolaquara.com

Tel. 0525.96796