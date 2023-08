Come Migliorare l’Esperienza Di Gioco Mobile Con Alcune Modifiche

Anche con uno smartphone di punta premium e alcuni smartphone economici di fascia media, potresti scoprire che potrebbero avere difficoltà a caricare i giochi o potresti riscontrare ritardi di tanto in tanto. E no, il tuo telefono non è rotto, difettoso o il risultato di un falso marketing. Per quanto potente possa essere lo smartphone, potrebbero verificarsi potenziali errori se la memoria di lavoro dell’unità viene gestita in modo improprio da memoria insufficiente, più applicazioni in esecuzione in background, connessioni Internet scadenti o surriscaldamento del dispositivo. In ogni caso, per il breve ma informativo articolo di oggi, condividerò con te come puoi migliorare le prestazioni del tuo smartphone ogni volta che giochi e migliorare la tua esperienza complessiva. Quindi, senza ulteriori indugi, entriamo subito nella discussione di oggi…

Cancella app e cache mobile

La cache prodotta dallo smartphone e dall’applicazione non è molto. Ma se si accumulano nel corso dei periodi, possono influire sulle prestazioni complessive del tuo cellulare, non solo sui giochi. Svuotare la cache della tua unità non è un processo complicato. Per svuotare la cache dell’app, vai alle impostazioni e cerca la scheda Gestione app. Trova l’applicazione del gioco e fai clic su Cancella cache. D’altra parte, puoi cancellare la cache del tuo smartphone andando alle impostazioni e facendo clic sulla scheda Gestisci spazio di archiviazione. E poi, basta fare clic sull’opzione Cancella cache. E questo è tutto! Ma se non funziona, fai riferimento ai successivi hack e suggerimenti per le possibili soluzioni.

Disattiva le applicazioni in esecuzione in background

Ci sono alcune applicazioni che vengono eseguite automaticamente in background anche se non le attivi. E alcuni esempi perfetti sono le app antivirus, le app di movimento o 3D e le app meteo, solo per citarne alcune. Ancora una volta, la soluzione al problema è davvero semplice. Tutto quello che devi fare è forzare l’arresto dell’applicazione o disinstallarli del tutto se non hanno alcuno scopo. E puoi forzare l’arresto dell’applicazione andando alle impostazioni del telefono e facendo clic su Gestione app. E poi, trovare l’app in esecuzione in background. Fai clic sul pulsante di arresto forzato e dovrebbe chiudere l’app fino a quando non li coinvolgi nuovamente. Un’altra soluzione è utilizzare un’app di ottimizzazione del gioco che chiude le app in background ogni volta che accedi ai tuoi giochi.

Surriscaldamento dell’applicazione mobile

Una volta che lo smartphone inizia a surriscaldarsi, significa solo che l’unità sta lavorando molto duramente per eseguire determinate o più applicazioni contemporaneamente. Ancora una volta, il colpevole sono le applicazioni in esecuzione in background. E puoi facilmente risolvere il problema forzando l’arresto delle applicazioni che sono costantemente in esecuzione in background. Ma un’altra soluzione efficace è riavviare il dispositivo mobile o spegnerli del tutto e lasciarli raffreddare per alcuni minuti. È anche possibile che giocare per un lungo periodo di tempo mentre è collegato a una fonte di alimentazione possa surriscaldare lo smartphone. È possibile utilizzare l’ausilio di controller per telefoni cellulari dotati di ventole di raffreddamento per abbassare o gestire in qualche modo la temperatura dello smartphone.

Libera spazio di archiviazione

Un altro motivo per cui le prestazioni del tuo smartphone stanno peggiorando è lo spazio di archiviazione insufficiente. Per risolvere il problema, devi liberare spazio eliminando i file e disinstallando le applicazioni che non ti servono. Se hai bisogno dei file, puoi caricarli su un cloud come Google Drive o iOS cloud. Dopo aver disinstallato determinate applicazioni o eliminato o trasferito file nel cloud, è necessario riavviare lo smartphone o spegnerlo per alcuni minuti e lasciarlo raffreddare prima di riutilizzarlo.

Pensieri finali

Il tuo smartphone non è difettoso o rotto una volta che iniziano a mostrare segni di rallentamento delle prestazioni. Non importa quanti anni abbia il telefono, può comunque funzionare al meglio se sei in grado di gestirlo in modo efficace.