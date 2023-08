Montaldo di Mondovì. Caccia aperta a Sacha Chang: ha ucciso il padre Chafa e Lambertus Ter Horst

Sacha Chang, 21 anni, olandese di origini cinesi, ha ucciso il padre Chafa Chang (65 anni) a coltellate e l’amico di famiglia Lambertus Ter Horst. Dopo il duplice omicidio il ventenne è fuggito nei boschi della provincia di Cuneo. Si è aperta una caccia all’uomo senza sosta. In azione i Carabinieri e l’elicottero. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Montaldo di Mondovì (Cuneo). A quanto si apprende Sacha Chang sarebbe affetto da problemi psichici.

Sacha Chang era ospite con il padre di una famiglia di amici che abitano a Montaldo. L’assassinio è avvenuto alle porte del piccolo paese di 600 abitanti, in via Roapiana. Entrambe le vittime sono olandesi. Il genitore è morto sul posto, l’altro uomo durante il trasporto in elicottero all’ospedale Cto di Torino. L’amico di famiglia Lambertus Ter Horst aveva 59 anni. È stato lui a dare l’allarme quando era ancora cosciente.

Poi le sue condizioni sono peggiorate sino al decesso. Per agevolare le ricerche è stato subito diramato un bollettino. “Il giovane è alto un metro e settantacinque, indossa una maglietta e pantaloncini. È scappato nei boschi del borgo della val Corsaglia, nelle valli monregalesi. Non ha con sé il coltello, che è stato trovato nelle vicinanze”. Le forze dell’ordine stanno perlustrando i boschi alla ricerca del giovane che potrebbe nascondersi in qualche edificio abbandonato della zona.

I Carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di zona e ascoltando alcune persone che sostengono di avere incrociato l’assassino durante la sua fuga. La Procura ha aperto un fascicolo. Sarà disposta l’autopsia sui corpi del padre e dell’amico di famiglia, anche per chiarire il numero di coltellate inferte. Da una prima ricostruzione sembra che l’assassino abbia agito spinto da un raptus, dopo una discussione per futili motivi. Il giovane avrebbe afferrato un coltello in cucina per colpire prima il padre, ferendolo a morte, e poi il proprietario di casa che era intervenuto per separarli.