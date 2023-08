Bologna. Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Bruno Filetti

Di seguito la nota di cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Bruno Filetti. “Apprendo con dispiacere della scomparsa di Bruno Filetti, protagonista dell’economia cittadina degli ultimi decenni. Esperto di mercati e in particolare del settore alimentare, tra i tanti incarichi che ha ricoperto nel corso degli anni, è stato presidente della Borsa Merci della Camera di Commercio, nonché successore di Giorgio Guazzaloca alla guida di Ascom e presidente della Camera di Commercio dal 2008 al 2013. Grazie alla sua passione e lungimiranza ha creduto da subito nel potenziale turistico della nostra città e nell’importanza di questo settore per lo sviluppo economico del territorio. Insieme a lui ho avuto l’onore di condividere il percorso che portò Bologna alla scoperta del turismo. Alla famiglia va il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale”.