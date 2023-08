Coppa Italia Frecciarossa Cremonese vs Crotone lunedi 14 agosto

Coppa Italia Frecciarossa (32esimi) Cremonese vs Crotone stadio Zini lunedì 14 agosto ore 17,45. L’attaccante pitagorico Gomez non sarà della partita per motivi fisici. Mister Zauli: “un impegno importantissimo che affronteremo con determinazione per non soccombere”.

Arbitro Luca Zufferli di Udine coadiuvato dagli assistenti Damiano Margani (Latina) e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale a bordo campo Davide Gandino di Alessandria. Var: Daniele Paterna, Avar: Matteo Gariglio.

È tempo di calcio vero per il Crotone dall’ultima sfida play-off (31 maggio 2023) contro il Foggia. Settantaquattro giorni dopo per gli squali è tempo di evadere il primo difficile impegno di Coppa Italia Frecciarossa contro la Cremonese retrocessa dalla serie A.

Un difficile esame che arriva a venti giorni dall’inizio del campionato (tre settembre) che consentirà a mister Zauli di fare il punto sulle reali condizioni tecniche/fisiche degli uomini a sua disposizione. Formazione pitagorica che, indipendentemente da chi sarà schierato dall’inizio o in sorso d’opera, sarà con una sola eventuale novità, il mediano Felippe unico arrivato in occasione dell’attuale calciomercato. Per il resto un Crotone che schiererà gli stessi elementi della passata stagione. Gli undici più accreditati inizialmente Dini in porta, Spaltro difensore destro; Papini, Gigliotti difensori centrali; Giron difensore sinistro. Linea mediana a beneficio di Vitale e Awua. Esterno sinistro D’Ursi, esterno destro Tribuzzi con Rojas regista. Punta Tumminello che si sta rivelando il goleador della squadra in occasione delle amichevoli. Non sarà della partita per motivi fisici l’attaccante Gomez. Buone possibilità di esserci, inizialmente o nel corso dei novanta minuti, per Bove difensore, Schirò mediano.

Il commento di mister Zauli in previsione della prossima sfida di Coppa Italia: “Ci stiamo preparando per una partita impegnativa molto bella che abbiamo voglia di affrontare nel migliore dei modi con la nostra mentalità e le nostre trame di gioco. I miei giocatori sanno di affrontare una squadra retrocessa dalla serie A che ha mantenuto diversi elementi e lo stesso allenatore della passata stagione. È la nostra prima partita ufficiale e dobbiamo dimostrare che siamo in grado di continuare a crescere per disputare il campionato che abbiamo programmato. Al termine dell’incontro – ha dichiarato Zauli – faremo le dovute considerazioni sul livello di preparazione fin qui raggiunto e continueremo a lavorare per eliminare le negatività esistenti pensando alla ripresa del campionato. Contro la Cremonese voglio vedere una squadra coraggiosa che lotta, pur contro un forte avversario, sapendo che possediamo qualità per metterlo in difficoltà. Il Crotone è una squadra che, calciomercato permettendo, ha giocatori importanti che possono fare la differenza anche in serie superiore, tra questi Rojas e Tumminello”.