Latina. Franco Gatto morto dopo essersi tuffato in mare per salvare tre bambine

“La comunità di Latina è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino, Franco Gatto, portato via dal mare per salvare tre bambine rimaste intrappolate tra le onde. Il suo atto eroico, avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Franco Gatto è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare tre bambine che non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti e che rischiavano di annegare. Franco, colpito da un malore mentre era in acqua, è stato riportato sul bagnasciuga da due bagnini della cooperativa Blue Work Service ed è stato subito soccorso dai paramedici del 118. Poco dopo, è arrivata anche un’eliambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sono risultati vani i tentavi di rianimarlo con il massaggio cardiaco.

La tragedia è avvenuta sul lato sinistro del lungomare di Latina, poco lontano da Rio Martino, in un tratto di spiaggia libera. L’uomo è morto davanti alla moglie.